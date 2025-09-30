VIDEO Nicușor Dan, despre aderarea Republicii Moldova la UE: „Un termen de trei ani este foarte realist. Poate fi făcută cu tot cu Transnistria” / Ce a spus despre o decuplare de Ucraina

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, la Euronews, că este „extrem de optimist” în ceea ce privește procesul de integrare a Republicii Moldova în UE după victoria obținută de forțele pro-europene la alegerile parlamentare de duminică, „care a fost incontestabilă”.

Nicușor Dan a estimat că „un termen de trei ani este foarte realist” pentru aderarea Republicii Moldova la UE.

„După această victorie a forțelor proeuropene, care a fost incontestabilă, o să urmeze ceea ce s-a început deja, un proces de integrare în Uniunea Europeană, pentru care eu sunt extrem, extrem de optimist, adică un termen de trei ani este foarte realist pentru asta”, a declarat șeful statului.

El a vorbit și despre situația din Transnistria, precum și despre efectele pe care le-ar fi putut avea o eventuală victorie a forțelor pro-ruse la recentele alegeri parlamentare din Republica Moldova.

„Acolo noi avem niște trupe ruse. Transnistria este între Moldova și Ucraina. Din cauză că autoritățile de la Chișinău sunt foarte atente la fenomenul acesta, pentru armata rusă, care este dislocată acolo, este foarte greu să schimbe armament. În felul acesta, ea există, dar este destul de firavă. În cazul în care am fi avut niște forțe pro-ruse la Chișinău, toată armata asta ar fi putut să fie întărită și să fie o amenințare și pentru Moldova, și pentru Ucraina, și inclusiv pentru România”, a adăugat președintele.

Aderarea „poate fi făcută cu tot cu Transnistria”

Întrebat cum vede situația referitoare la Transnistria din perspectiva procesului de aderare și posibilitatea unei intrări în doi pași, președintele României a răspuns: „E o chestiune tehnică, pe care evident că autoritățile de la Chișinău o cunosc mai bine. Eu cred că poate fi făcută cu tot cu Transnistria, așa, la momentul acesta”.

„Așa cum Găgăuzia are un statut de relativă autonomie în cadrul Republicii Moldova, așa poate să aibă și Transnistria regimul acesta (…). Granița Uniunii Europene ar fi cu tot aceste două regiuni autonome”, a continuat Nicușor Dan.

Ce a spus despre calendarul comun cu Ucraina

Nicușor Dan a fost întrebat dacă aderarea Republicii Moldova se va face simultan cu cea a Ucrainei, iar președintele României a amintit că în prezent „cele două state au un calendar comun de negociere”, spunând că el nu crede într-o eventuală decuplare „în perioada următoare”.

„Există această dificultate cu Ungaria, care se opune aderării Ucrainei, și există această discuție, o eventuală decuplare, care nu cred că se va întâmpla în perioada următoare, pentru că ar fi un semnal foarte prost pentru Ucraina, și atunci pentru Moldova vor începe să fie făcuți pași indiferent de deschiderea oficială a capitolelor de aderare”, a mai declarat Nicușor Dan.