VIDEO Nicușor Dan: „O înfrângere pentru mine ar însemna să nu mă mai primească nimeni în Europa sau să nu intrăm în OSCE, nicidecum ce se întâmplă la niște alegeri în București”

Președintele Nicușor Dan a respins speculațiile potrivit cărora înfrângerea lui Cătălin Drulă de la alegerile pentru Primăria Capitalei este și o înfrângere a sa, spunând totodată că mandatul în sine „e mai important decât votul” chiar dacă „românii investesc foarte multă energie în momentul alegerilor”.

Într-o conferință de presă în capitala Franței, marți seară, după întâlnirile cu președintele francez și primarul Parisului, Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliștii români ce așteptări are de la noul primar general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, dar și ce crede despre teoriile conform cărora rezultatele din Capitală pot fi interpretate și ca o înfrângere a sa.

„Cu titlu general, eu cred că și dumneavoastră, media, și românii investesc foarte multă energie în momentul alegerilor, momente care sunt emoționale, și mult mai puțină energie în a urmări, de fapt, democrația este realizarea mandatului de către aleși, mandatul pe care l-au dat oamenii prin vot, și e mai important mandatul decât votul, dar, spunând asta, o înfrângere pentru mine ar însemna să nu mă mai primească nimeni în Europa sau să nu intrăm în OSCE, sau fel de fel de lucruri, nicidecum ce se întâmplă la niște alegeri locale în București”, a răspuns Nicușor Dan.

Președintele a spus că orașul în care a câștigat două mandate de primar general, în 2020 și în 2024, se confruntă în continuare cu probleme „structurale”.

„Domnul Ciucu are un mandat. Problemele Bucureștiului sunt structurale, tocmai pentru că de 25 de ani Primăria Capitalei nu are o finanțare adecvată și n-a putut să investească în mari proiecte de infrastructură. Banii aceștia s-au dus în fel de fel de lucrări pe la sectoare, părculețe, gărdulețe, panseluțe, bordurici. Eu, așa cum m-am pronunțat deja, vreau ca acel referendum de la sfârșitul anului trecut să fie pus în practică, astfel încât primarul Bucureștiului să aibă toată puterea pe care i-o dă un vot. Bucureștenii au zis, «vrem să fie domnul Ciucu», foarte bine, haideți să îi dăm primarului general banii și autoritatea de a semna pe urbanism pentru ca să gestioneze orașul”, a mai declarat președintele Nicușor Dan.