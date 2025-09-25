VIDEO Nicușor Dan: „Șansele ca un conflict militar să se extindă dincolo de frontiera Ucraina sunt extrem, extrem de mici” / „Și noi am fi tras” în drona rusească „dacă condițiile ar fi fost întrunite”

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi la Digi24 că „țările europene și occidentale au arătat determinare în a se apăra” în contextul incidentelor de securitate pe care le-a provocat Rusia în ultima perioadă.

Întrebat cum apreciază riscul unui conflict militar direct cu Rusia, Nicușor Dan a răspuns: „Extrem, extrem de mici în acest moment, deci șansele ca un conflict militar să se extindă dincolo de frontiera Ucraina sunt extrem, extrem de mici, pentru că (…) țările europene și occidentale au arătat determinare în a se apăra”.

„Sigur că în momentul în care tu trimiți drone sau chiar, cum a fost la Estonia, avioane pe un teritoriu străin, evident că riști un incident care poate să degenereze”, a avertizat Nicușor Dan, care a spus că în actualul context, „sub presiunea asta din partea Rusiei”, remarcă totuși „o întărire a solidarității europene”.

„Nu e o diferență de abordare între Polonia și România”

Șeful statului a amintit de incidentul din 13 septembrie, când în zona localității Chilia Veche din Deltă o dronă rusească a navigat vreme de 50 de minute în spațiul aerian al României, părăsind apoi țara, sub monitorizarea avioanelor militare ale NATO.

„Conform ordinului care exista încă din iulie, cei care erau în avion puteau să o doboare, nu mai aveau nevoie să sune la ministru, la președinte sau la șeful militar al armatei, însă a fost o decizie de oportunitate pe care ei au luat-o să nu tragă în momentele în care puteau să o dea jos”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat despre decizia Varșoviei de a doborî dronele rusești care i-au încălcat spațiul aerian, Nicușor Dan a răspuns: „Și noi am fi tras dacă condițiile ar fi fost întrunite. Nu e o diferență de abordare între Polonia și România”.

El a spus, totodată, că decizia partidelor suveraniste de a se opune legii privind doborârea dronelor este „încă un semn” că „direcția lor de acțiune este aliniată cu Moscova”.

Președintele României a afirmat că rușii „au pornit un război informațional asupra lumii occidentale” încă din 2014, „încercând, dacă se poate, unde se poate, să impună, să ajute la o conducere care să le fie favorabilă, inclusiv România 2024, sau, dacă nu, cel puțin să sădească neîncrederea populației în modelul democratic occidental – și fac asta cu instrumente tehnologice, instrumente de comunicare foarte sofisticate”.

Nicușor Dan a confirmat că „se lucrează” la noua strategie națională de apărare.

„Sigur, este o obligație legală pe care orice președinte o are, să o propună Parlamentului în șase luni de la învestire, mai avem două luni. Se lucrează la ea, adică este o consultare cu toate instituțiile astfel încât documentul să fie unul care să țină cont de provocările actuale. Față de acum patru ani, lumea, contextul, s-a schimbat foarte mult și atunci suntem obligați să venim cu ceva care să fie, și calitativ, și cantitativ, în acord cu ce se întâmplă în lume”, a adăugat președintele Nicușor Dan.