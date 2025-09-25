VIDEO Nicușor Dan spune că are certitudinea că Georgescu a fost omul rușilor la alegerile din 2024. „Suntem undeva la 30% din a descrie ce s-a întâmplat” / Aspectul care „a fost o surpriză” și pentru serviciile străine

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, la Digi24, că „în momentul acesta suntem undeva la 30% din a descrie ce s-a întâmplat în noiembrie 2024” și că el mai are „niște elemente care încă n-au fost făcute publice”, dar și „o intuiție a imaginii de ansamblu”.

Întrebat dacă are certitudinea despre Călin Georgescu că a fost omul rușilor la alegerile prezidențiale de anul trecut, Nicușor Dan a răspuns afirmativ: „Da”.

Președintele a spus că serviciile secrete din România aveau informații despre Călin Georgescu, „însă modalitatea tehnologică folosită a fost într-atât de surprinzătoare pe o perioadă de timp foarte scurtă, două săptămâni, încât ei nu au avut abilitatea, competența să intervină în acest interval scurt”.

„A fost o surpriză nu numai pentru serviciile noastre de informații ce s-a întâmplat. Serviciile partenere nu se ocupă de România, dar au un ochi pe lumea globală, deci a fost o surpriză pentru toată lumea modul în care s-a operat pe o perioadă de timp foarte scurtă”, a adăugat șeful statului.

Rechizitoriul Parchetului General, „foarte consistent”

Președintele consideră că Parchetul General a întocmit un rechizitoriu „foarte consistent”, care, „în sfârșit, dă dovezi clare pe partea de influență, de manipulare electronică a Rusiei în alegerile din noiembrie 2024”.

„Există trei lucruri pe care Parchetul le spune. Unul este acest proces de dezinformare sistematică, în care Parchetul dovedește că au fost elemente plătite de Rusia. Al doilea este partea de finanțare efectivă, unde avem pentru moment un milion de euro, e o dovadă de acum cinci-șase luni, Bogdan Peșchir, și al treilea (…), încercarea de destabilizare – și informația pe care o am este că domnul Potra, în misiunile sale anterioare, a încercat același lucru în țări africane”, a adăugat președintele Nicușor Dan.

Întrebat dacă va cere desecretizarea informațiilor din ședința pe care a avut-o Consiliul Suprem de Apărare a Țării în 6 decembrie, Nicușor Dan a explicat: „La momentul potrivit, însă nu este elementul esențial. Elementul esențial este să descrie – și cred că în momentul acesta suntem undeva la 30% din a descrie ce s-a întâmplat în noiembrie 2024”.

„Mai am niște elemente care încă n-au fost făcute publice, dar am o intuiție a imaginii de ansamblu”, a precizat șeful statului.

„Georgescu n-a fost un călăreț singuratic”

Întrebat dacă are indicii cu privire la o eventuală implicare a unor instituții din România în vicierea procesului elctoral, Nicușor Dan a afirmat că „știe niște lucruri, dar preferă să nu răspundă în acest moment”.

„Georgescu n-a fost un călăreț singuratic care a avut o viziune și a convins 2–3 milioane de oameni. A avut în spate o rețea din care au făcut parte români cu bani”, a adăugat Nicușor Dan.

Președintele a spus că Georgescu a fost finanțat de „niște oameni cu bani din România”, iar sursa banilor a fost Moscova.

În 16 septembrie, fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu, care se află sub control judiciar din 26 februarie, a fost trimis în judecată pentru șase infracțiuni, cea mai gravă fiind cea de complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale și comunicarea de informații false.

În același dosar au fost trimiși în judecată și Horațiu Potra, pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică, și alți 20 de mercenari din gruparea sa.