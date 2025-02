VIDEO Cum răspunde Nicușor Dan, întrebat ce are el și nu are Elena Lasconi / Despre anularea alegerilor: Explicațiile nu sunt suficiente. Sunt în dezacord cu Iohannis

Nicușor Dan, candidat independent la alegerile prezidențiale, a subliniat că în campania electorală se va adresa simpatizanților USR, dar în egală măsură și simpatizanților altor partide și, mai ales, oamenilor care s-au săturat de toate partidele, potrivit declarațiilor făcute într-o conferință de presă organizată luni.

Întrebat de HotNews, ce are el și nu are Elena Lasconi, ce motive au oamenii să îl aleagă pe el, primarul general a răspuns: „Românii au nevoie de un președinte care cunoaște foarte bine mecanisme administrative, mecanisme juridice, au nevoie de cineva care a dovedit că se descurcă în situații complicate. Au nevoie de o persoană care are o anumită structură interioară care să permită gestionarea unor structuri de informații complicate. Sunt calități pe care eu consider că le am. Nu vreau să mă refer la alți candidați”.

În cadrul conferinței de presă, Nicușor Dan l-a contrazis pe președintele Klaus Iohannis care a spus luni că românii au primit explicațiile pentru anularea alegerilor prin motivația publicată de CCR. „Suntem în dezacord. Explicațiile nu sunt suficiente la momentul acesta. A fost o campanie despre care specialiștii au spus că a costat milioane de euro. Nu știm cine a plătit. S-a spus de influența unui actor străin, Rusia. Înclin să cred asta, dar nu avem răspunsuri suficiente”.

Principalele declarații susținute de Nicușor Dan:

România are trei probleme: instituțiile sunt capturate de grupuri de interese, România nu are o direcție, suntem divizați ca societate și nu vedem interesul comun

Vă propun o Românie onestă în care să reconstituim instituțiile statului pentru ca să funcționeze pentru oameni

Campaniile electorale nu sunt despre politicieni, sunt despre comunități și despre valorile acestor comunități

Sunt în România mulți oameni onești, competenți, de bună credință. Acești oameni s-au unit în momente de criză și au salvat România

Vă invit să facem această campanie împreună, să demonstrăm că votul nostru contează și putem duce România unde dorim

Astăzi lansăm site-ul nostru de campanie. Sunt mai multe componente. Foarte importantă este componenta de donații. În alegerile locale am reușit să strângem 500.000 de euro. Ținta pentru aceste alegeri este de 2 milioane de euro. O altă componentă importantă este cea de voluntari. Vă propun o campanie cu mii sau zeci de mii de voluntari care să învingă zeci de mii de boți.

Întrebare: Sunt foarte mulți candidați de dreaptă, Elena Lasconi, Crin Antonescu, Victor Ponta și dumneavoastră. Nu este un pericol să se întâmple ce s-a întâmplat și la primul tur?

Nu sunt convins că toți oamenii enumerați sunt de dreapta.

Contează mult mai puțin sprijinul partidelor, mai puțin logistica, ci aderența oamenilor la valori. Fiecare candidat își va expune programul, trecutul, lucrurile făcute pentru societate.

Întrebare : Ce aveți dvs. și nu are doamna Lasconi pentru ca oamenii să vă voteze?

Am avut o relație foarte bună cu USR. Mâine ne vom întâlni în Parlament să discutăm de bugetul Bucureștiului.

Mă adresez simpatizanților USR, dar în egală măsură și simpatizanților altor partide și, mai ales, oamenilor care s-au săturat de toate partidele.

Românii au nevoie de un președinte care cunoaște foarte bine mecanisme administrative, mecanisme juridice, au nevoie de cineva care a dovedit că se descurcă în situații complicate. Au nevoie de o persoană care are o anumită structură interioară care să permită gestionarea unor structuri de informații complicate. Sunt calități pe care eu consider că le am. Nu vreau să mă refer la alți candidați.

Întrebare : Ce se întâmplă cu Primăria în campanie?

Voi delega către directori.

Întrebare : Cum vedeți declarațiile de astăzi ale președintelui Iohannis privind anularea alegerilor?

Suntem în dezacord. Explicațiile nu sunt suficiente la momentul acesta. A fost o campanie despre care specialiștii au spus că a costat milioane de euro. Nu știm cine a plătit. S-a spus de influența unui actor străin, Rusia. Înclin să cred asta, dar nu avem răspunsuri suficiente.

În continuare spun că este sarcina sa să vină cu explicații suplimentare pentru ca românii să aibă încredere în alegeri.

Întrebare : Este reducerea bugetului Capitalei o răzbunare pentru că ați decis să candidați?

Nu cred că este o legătură. Este o protecția pentru micile interese din jurul primăriilor de sector.

Eu am convocat referendumul și am spus că din banii pe care îi are Bucureștiul raportul dintre PMB și sectoare este de 1 la 3. Sectoarele au de trei ori mai mult, în condițiile în care lucrurile mari sunt la noi. Răspunsul guvernului a fost că sectoarele primesc de cinci ori mai mari.

____

Conferința de presă vine după ce, luni, primarul general al Capitalei și șefa USR continuă schimbul de replici de la distanță pe tema candidaturilor la prezidențiale. Lasconi a lăsat să se înțeleagă că Dan ar trebui să se retragă, edilul din București îi răspunde.

„Da, ar fi pertinent să se întâmple asta. Pentru că, dacă luăm în considerare acest culoar, eu pe el sunt de anul trecut”, a explicat Elena Lasconi, luni, într-o conferință de presă.

Aceasta a precizat că nu are de gând să renunțe la candidatură. „Nu iau în calcul nicio retragere, sunt candidatul USR la prezidenţiale, sunt singurul candidat pro-european care a ajuns în turul doi. M-au votat peste 1.700.000 de români şi vreau să profit de această ocazie şi să le mai mulţumesc încă o dată. Mulţi dintre ei poate că au făcut-o strategic, nu pentru că mă plac pe mine foarte mult şi vreau să le mulţumesc şi lor”, a explicat Lasconi.

Replica lui Nicușor Dan a venit prompt, la Digi24 și a explicat ce l-ar fi putut face să renunțe la candidatură.

„M-ar fi făcut să nu intru în sondajul pe care l-am făcut înainte să fac anunțul, dar acum că am făcut anunțul nu există ceva care să mă facă să ies”.