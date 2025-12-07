VIDEO „Nimeni nu știe de unde a venit”. Un animal vânat până la extincție a reapărut în Anglia

Un castor a fost văzut în Anglia la patru secole după ce specia a fost vânată aici până la extincție. Foto: X / Pensthorpe

Un castor sălbatic a fost văzut în Norfolk pentru prima dată de când castorii au fost vânați până la dispariție în Anglia, la începutul secolului al XVI-lea, scrie The Guardian.

Acesta a fost filmat în timp ce trăgea bușteni și își construia o vizuină într-un „habitat perfect pentru castori” pe râul Wensun, în Pensthorpe, o rezervație naturală lângă Fakenham, în Norfolk.

Este pentru prima dată când un castor în libertate este înregistrat în comitat de când specia a început să se restabilească în zonele rurale ale ANgliei în 2015, când o serie de pui sălbatici s-au născut în Devon.

„Nimeni nu știe de unde a venit”

„Acest animal a apărut pur și simplu în rezervația noastră. Nimeni nu știe de unde a venit, dar a găsit ceea ce consider eu un habitat perfect pentru castori”, a spus managerul rezervației, Richard Spowage. El crede că acest castor trăiește într-o zonă izolată a rezervației și unde este aproape imposibil de ajuns de aproximativ o lună.

„Este o secțiune a râului pe care am lăsat-o să rămână sălbatică. Există o mulțime de copaci și credem că ar putea să se ducă și în mlaștinile adiacente, în căutare de hrană”, a adăugat el.

Castorul – un vegetarian nocturn – adună sălcii noaptea și își construiește o cămară cu scoarță de copac pe care o depozitează lângă vizuina sa. „A apărut și face ceea ce face un castor, adică taie copaci și adună hrană pentru iarnă. Astfel, când va fi prea frig sau dacă vor fi inundații prea mari, va putea să rămână în micuța sa cabană și să se încălzească”, a spus Spowage.

A avut prima bănuială că un castor trăiește în rezervație după ce un voluntar a observat un ciot de copac cu o formă ciudată, care era „tăiat aproape ca un băț ascuțit”.

La început, s-a întrebat dacă „un băiețel cu un topor a ajuns cumva în pădure”. Dar după ce a observat „așchii clasice de castor” la baza unui alt copac, a instalat camere de supraveghere, care au surprins un castor singuratic mergând prin pădure noaptea.

„Este foarte greu de zărit. A fost un moment atât de special să-l văd acolo, trăindu-și viața, după ce nu a mai fost văzut în Norfolk de sute de ani”, a spus Spowage.