VIDEO Noi contre la tribuna Parlamentului între USR și AUR: „Gurul lor, Georgescu, tocmai a fost pus sub acuzare” / „Deputat inapt”

La finalul dezbaterilor din Parlament asupra unui proiect de lege care vizează fondul cinegetic, între deputații Alexandru Dimitriu (USR) și George Simion, liderul AUR, a avut loc un schimb de replici. În timp ce Dimitriu a acuzat AUR că disprețuiește justiția, Simion a acuzat USR „a devenit o grupare extremistă de stânga care încearcă să-și elimine adversarii politici”.

De la tribuna plenului din Camera Deputaților, Alexandru Dimitriu, deputat USR și George Simion, președintele AUR, s-au certat pe tema justiției.

Totul a pornit după ce Dimitriu a acuzat că AUR disprețuiește justiția pentru că fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituționale.

„Am observat că cei de la AUR manifestă un vădit dispreț împotriva justiției. (…) De ce? Pentru că justiția îi deranjează. Înțeleg foarte bine de ce îi deranjează. Pentru că gurul lor, Georgescu, tocmai a fost pus sub acuzare pentru trădare pentru răsturnarea ordinii constituționale. Și atunci înțeleg această opoziția în aceea ce privește justiția”, a spus deputatul USR de la tribună.

În replică, George Simion a spus că Dimitriu a dezvoltat o obsesie față de AUR și l-a numit „deputat inapt”: „Aveți o obsesie legată de AUR. Fără obrăzare, acest deputat inapt spune «gurul vostru, Georgescu»”.

Simion a continuat prin a spune despre Georgescu că este „un om respectat de români, care este dus săptămână de săptămână la control judiciar pentru a fi sacrificat ritualic de o justiție care nu mai este justiție, dacă mai avem prezumpția de nevinovăție”.

Apoi, l-a întrebat pe deputatul USR cum ar trebui să arate justiția, „Ca pe vremea comisarilor sovietici? Ați anulat alegerile și acum vreți să ne băgați la închisoare”.

„USR-ul a devenit, din păcate, o grupare extremistă de stânga, care încearcă din ce în ce mai mult să-și elimine adversarii politici. Și dacă AUR este problema voastră, dacă mișcarea suveranistă, votată de jumătate din cetățenii României, reprezintă problema voastră, vă aduc aminte că sunteți la guvernare cu PSD. Vă aduc aminte, în primul rând, că sunteți la guvernare și voi sunteți vinovați pentru dezastrul care este în țara noastră”, a acuzat liderul AUR.

„Trăim într-un stat polițienesc”

La o zi după ce Călin Georgescu a fost trimis în judecată alături de Horațiu Potra și alți 20 de mercenari, partidul AUR a reacționat pe Facebook, printr-o postare însoțită de mai multe fotografii de la manifestații organizate pentru susținerea fostului candidat la alegerile prezidențiale anulate.

AUR susține că trimiterea în judecată a lui Georgescu arată că „trăim într-un stat polițienesc în care vocea opoziției este redusă la tăcere prin dosare, amenințări și manipulări”.

„Noi rămânem alături de președintele ales de popor și luptăm până la capăt pentru adevăr ”, arată mesajul partidului condus de George Simion.

Scandal săptămânal în Parlament

Cu o săptămână în urmă, pe 10 septembrie, Mihail Neamțu, deputat AUR, a criticat faptul că ministrul Culturii, András Demeter, este de la UDMR: „O asociație etnică, UDMR, a dat ministrul Culturii. O premieră”.

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a intervenit și i-a spus lui Neamțu că „etnicizarea culturii e de sorginte fascistă. Să vă fie rușine că ați făcut o referire la etnia domnului Demeter András”.

Deputatul AUR a criticat-o și pe ministra de Externe, Oana Țoiu, de la USR: „La Ministerul de Externe avem o doamnă care nu știe exact capitalele țărilor BRICS, nu știe că Dobrogea este parte a României, deci nu poate să facă vizite de lucru în Dobrogea, nu știe nici numele președintelui Ucrainei”.

Alexandru Dimitriu i-a spus lui Neamțu că este „cea mai josnică specie de parlamentar care a putut să intre în Parlamentul ăsta, convertit dintr-un propagandist infect putinist”.

„Dvs. ați făcut o obsesie pentru doamna Țoiu și vă comportați ca ultimul grobian. În AUR nu s-a găsit o parte a unor colegi ai dvs. care să înțeleagă că femeile trebuie respectate. Când faceți aceste atacuri josnice nu faceți decât să vă descalificați (…). Cultura are legătură și cu bunul simț. Dvs. din punct de vedere politic sunteți ultima specie de traseist politic”, a spus, printre altele, deputatul USR.