VIDEO Noi decizii în USR privind bugetul de campanie pentru Elena Lasconi, rămasă fără sprijin la prezidențiale: „Contabilitatea acestui partid e farmacie”

În ședința de vineri a Biroului Național, liderii USR au pus la punct mai multe detalii tehnice care privesc susținerea lui Nicușor Dan în cursa pentru alegerile prezidențiale din mai, în locul președintei partidului, Elena Lasconi. De asemenea, liderii USR au decis să mandateze secretariatul general și coordonatorul de campanie să negocieze încheierea contractelor de promovare pentru Elena Lasconi.

Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al USR, Ionuț Moșteanu, la finalul ședinței în care s-a stabilit cum va fi gestionat bugetul de campanie după retragerea sprijinului politic pentru Lasconi.

„Astăzi am mandatat secretariatul general și echipa de campanie, coordonatorul de campanie să încheie contractele în derulare. Avem câteva contracte de campanie în derulare cu diverși furnizori și urmează să fie discuții între colegii mei din secretariatul general și echipa de campanie cu aceștia pentru a închide contractele. Aceasta a fost singura decizie. (…) Vor mai fi niște lucruri ce țin de partea juridico-administrativ financiară, pe care le vom discuta împreună cu colegii mei”, a spus Moșteanu, într-o conferință de presă.

Mai mult, va exista și o întâlnire cu echipa de campanie a lui Nicușor Dan ca să „integrăm operațional echipele, să-l ajutăm să câștige”, a spus Moșteanu.

„Încă aștept și sper ca Elena să înțeleagă că miza României e mai mare decât un simplu orgoliu al dânsei”, a declarat Ionuț Moșteanu.

Până la acest moment, USR a cheltuit pentru campania Elenei Lasconi aproximativ 200.000 de euro. Această sumă provine din subvenția acordată partidului, banii de funcționare obișnuită a partidului, care au fost gestionați de mandatarul financiar în conformitate cu prevederile legale, conform USR.

Pentru sumele cheltuite până la acest moment în campania electorală, așa cum prevede legea, USR nu va cere decontarea, indiferent de rezultatul pe care-l va obține la alegeri Elena Lasconi.

„USR este stabil din punct de vedere financiar. Suntem un partid matur, responsabil, iar contabilitatea acestui partid este farmacie. O dovedesc controalele anterioare ale AEP și rambursările din campaniile anterioare. Știm că este o situație atipică, dar am luat deciziile necesare și pentru România, și fără să afectăm activitatea partidului” a explicat Ionuț Moșteanu.

Pe lângă contracte, există și 4 împrumuturi de la persoane fizice, cu care membrii Secretariatului General al partidului vor discuta pentru a returna banii. Rămâne la latitudinea celor patru persoane dacă redirecționează apoi banii către campania lui Nicușor Dan sau nu.

Cât despre campania online a partidului, Ionuț Moșteanu a spus că de acum Elena Lasconi va putea face postări doar pe contul ei, nu pe conturile partidului, pe care nu va mai avea dreptul să se promoveze.

Elena Lasconi rămâne pe buletinul de vot

Indiferent de ce s-ar întâmpla, pe buletinul de vot Elena Lasconi va figura drept candidata USR pentru că buletinele de vot au fost deja tipărite iar termenul de retragere al candidaților a fost 19 martie.

„Ulterior acestei date, indiferent de declarațiile publice ale persoanelor ale căror candidaturi au rămas definitive, în procesele-verbale întocmite pentru consemnarea rezultatelor votării (tipărite cu prenumele și numele candidaților în ordinea rezultată din tragerea la sorți a înscrierii acestora pe buletinele de vot), se vor consemna voturile obținute de către fiecare candidat astfel cum reies din operațiunile de numărare a buletinelor de vot, chiar dacă unul dintre acești candidați a anunțat public retragerea din cursa electorală sau intenția de a transfera voturile sale către un alt candidat”, arată Ghidul de prevenire și combatere a acțiunilor de dezinformare a alegătorilor al Autorității Electorale Permanente.

De ce și-a retras USR sprijinul pentru Elena Lasconi

Vicepreşedintele USR şi primarul Timişoarei, Dominic Fritz, a declarat, joi, în podcastul HotSpot, că liderii formațiunii au decis să îi retragă sprijinul Elenei Lasconi întrucât sondajele arătau că este la 4% și este un pericol real un tur doi între George Simion și Victor Ponta.

„Am făcut sondaje, acestea au confirmat nu doar că Lasconi nu poate să intre în turul 2, ci și că Victor Ponta este pe locul 2”, a declarat Fritz în emisiunea politică a HotNews.ro.

Fritz a explicat că această decizie a fost luată abia acum întrucât a durat să se formeze masa critică în USR care să ajungă la concluzia că Lasconi nu are șanse pentru turul 2. „Este o masă crititică care refuză să participe la o minciună. Minciuna este că Elena Lasconi poate ajunge în turul 2. Minciună este că cei 1,7 milioane de oameni care au votat-o pe Elena Lasconi o vor vota miraculos din nou”, a mai spus Fritz.

În replică, președinta partidului, Elena Lasconi a anunțat că va da în judecată conducerea USR și își acuză colegii de faptul că au folosit „o manevră de tip bolșevic”.

În această seară, o gașcă din USR a făcut o manevrǎ de tip bolșevic. Stalin ar fi mândru de acești băieți!

„O gașcǎ din USR a ajuns să încerce să mă elimine, după ce am fost validată de Congres, chiar în plin proces electoral. Este o execuție politică ascunsă sub un formalism de partid. Este un abuz ce au făcut în această seară în Comitetul Politic informal. Repet, informal. Deci, un for nestatutar a supus la vot să susțină un alt candidat. Ireal”, a scris Lasconi joi într-o postare pe Facebook.

Ce spune Nicușor Dan

Nicușor Dan a afirmat, la Antena 3, că nu a fost implicat în decizia conducerii USR de a-i retrage Elenei Lasconi sprijinul pentru alegerile prezidențiale în favoarea primarului Capitalei. Însă acesta a spus că decizia este „una corectă”, miza fiind orientarea țării după alegeri.

„Nu am avut niciun fel de implicare. Știu că pentru Elena Lasconi este dificil în plan personal pentru că a avut o campanie, o muncă pe care a dus-o”, a spus Nicușor Dan răspunzând unei întrebări legat de anunțul conducerii USR.

Și el a invocat recentele sondaje care au arătat că George Simion și Victor Ponta au cele mai mari șanse să intre în turul II al alegerilor prezidențiale, ceea ce a schimbat radical contextul politic în care se desfășoară alegerile prezidențiale.

„Suntem într-un context diferit pentru că au fost sondaje care au spus că în finală există riscul să fie Victor Ponta și George Simion și acum trebuie să dăm dovadă de responsabilitate”, a spus primarul Capitalei.