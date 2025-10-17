VIDEO Noi imagini cu blocul din Capitală unde două etaje s-au prăbușit după o explozie puternică

Două etaje spulberate, numeroase geamuri sparte și balcoane afectate – acestea sunt imaginile de la blocul din Sectorul 5 al Capitalei unde s-a produs o explozie puternică.

Cele mai recente date transmise de autorități arată că două persoane au murit, iar alte 9 au fost rănite în urma exploziei extrem de puternice.

Imaginile transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență arată că două etaje ale blocului – 5 și 6 – sunt complet distruse, în timp ce în fața imobilului sunt mașini distruse și resturi de moloz.

În urma exploziei a fost afectat și un alt bloc de locuințe aflat în apropiere, unde s-au desprins elemente de construcție de pe fațada clădirii.