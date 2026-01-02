VIDEO Noi imagini din barul elvețian al morții. Un expert explică de ce tavanul localului din Crans-Montana s-a aprins ca o torță

„Oricine din Elveția aprinde acest tip de artificii trebuie să aibă peste 18 ani, iar produsele trebuie să aibă aprobarea elvețiană”, spune un expert în pirotehnie pentru Blick, după ce a analizat imaginile cu incendiul care a cuprins, în noapte de Revelion, barul din Crans-Montana.

Aproximativ 40 de persoane au murit și alte peste 115 au fost rănite în incendiul care a cuprins barul Le Constellation din stațiunea Crans Montana situată în partea de limbă franceză a Elveției. Localul era plin în principal de tineri care sărbătoreau Anul Nou.

Noi imagini din noaptea incendiului au fost publicate de postul francez BFMTV. Acestea arată atmosfera din barul Le Constellation înainte de izbucnirea incendiului devastator. În imagini pot fi văzute mai multe artificii aprinse foarte aproape de tavanul barului. Imaginile au fost preluate și de France 24, într-un video care avertizăm că vă poate afecta emoțional.

Un alt videoclip filmat în interiorul barului arată momentul în care o persoană încearcă să stingă focul cu o bluză pe care o ținea în mână. O voce se aude spunând: „Uite, arde!”. Apoi oamenii încep să fugă spre ieșirea din bar.

Ce spune expertul în pirotehnie

Erich Frey, un expert elvețian în pirotehnie a analizat pentru Blick imaginile. El spune că artificiile care erau fixate pe sticlele de șampanie și au fost ținute aproape de tavane erau artificii de tip „fântână”, la care „flăcările merg într-o singură direcție – în sus.”

„Aceste fântâni trebuie să fie întotdeauna la cel puțin un metru distanță de suprafețe. Evident, nu a fost cazul aici”, spune expertul. „Oricine din Elveția care aprinde acest tip de artificii trebuie să aibă peste 18 ani, iar produsele trebuie să aibă aprobarea elvețiană”, a mai spus el.

„Lucrurile devin complicate când în apropiere se află materiale inflamabile. O suprafață mare poate lua foc într-un timp foarte scurt”. Potrivit lui Frey, tavanul din Le Constellation ar fi putut fi motivul aprinderii rapide. Imaginile arată că tavanul era făcut din spumă, un material care ar fi putut fi folosit pentru izolație acustică.

„Dacă materialul este vechi sau fragil, se aprinde extrem de repede.”

Erich Frey este familiarizat cu astfel de materiale. „Dacă materialul este vechi sau fragil, se aprinde extrem de repede la contactul cu focul. Trebuie să fii extrem de atent.” Pentru expert, un lucru este clar: „Combinația dintre artificiile de tip fântână și materialul inflamabil a fost extrem de neglijentă.”

„În Elveția, companiile trebuie să se asigure că nu se află materiale inflamabile în apropiere”, a mai spus expertul care inspectează și focurile de artificii la spectacolele mari.

