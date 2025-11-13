VIDEO Nou moment viral la Casa Albă. Trump a stropit cu parfum un lider străin și l-a întrebat: „Câte neveste ai?”

Un clip cu Donald Trump și Ahmad Al Sharaa, primul președinte sirian din istorie care a venit în vizită în Statele Unite, a devenit viral pe rețelele de socializare.

În cadrul întâlnirii discrete de luni, Trump i-a dăruit lui Al Sharaa parfumuri marca Trump, cu care i-a stropit pe președintele sirian și pe ministrul de externe Asaad Al Shaibani.

Președintele american a susținut că aceste parfumuri sunt „cele mai bune” și a precizat că unul este pentru Al Sharaa și unul pentru soția sa.

„Câte soții ai? Una?”, a întrebat Trump, râzând, la care Al Sharaa a răspuns afirmativ.

„Cu voi, băieți, nu știu niciodată!”, a adăugat el.

Trump: "This fragrance is for you, the other is for your wife. How many wives do you have?"



Sharaa: "Just one!"



Trump: "I never know with you guys!"



😂😂😂pic.twitter.com/Z0XNEMKZ66 — Dr Tallha Abdulrazaq (@TalAbdulrazaq) November 12, 2025

Este o întrebare ciudată care să fie adresată unui șef de stat arab și musulman, chiar dacă Trump s-a întâlnit cu regi și emiri arabi poligami, notează The New Republic.

Al Sharaa i-a întors însă întrebarea, întrebându-l pe Trump câte soții are. „În acest moment, una”, a răspuns Trump, stârnind râsete.

Cadou pentru Trump: O copie a primelor taxe vamale din istorie

Vizita lui Sharaa la Casa Albă a fost prima pentru un președinte sirian din 1946. El a venit cu cadouri pentru Trump.

Unul dintre acestea a fost o copie a primelor taxe vamale din lume, cele de la Palmira, unde a fost descoperită o antică inscripție bilingvă în piatră pe care erau trecute taxele impuse pentru diferite produse.

De asemenea, el i-a făcut cadou replici ale unor artefacte antice din Siria, inclusiv ale primului alfabet și primului sigiliu din istorie.

Până de curând Al-Sharaa era considerat terorist cu o recompensă de 10 milioane de dolari

În cadrul întâlnirii cu Al-Sharaa, un fost comandant al Al-Qaeda care până de curând era sancționat și considerat terorist de Washington, Trump a promis că va face tot ce îi stă în putință pentru ca Siria să aibă succes.

Vizita lui Sharaa a încununat un an uimitor pentru rebelul devenit conducător, care l-a dat jos pe dictatorul Bashar al-Assad și care, de atunci, a călătorit în întreaga lume încercând să se prezinte ca un lider moderat care dorește să unifice națiunea sa devastată de război și să pună capăt deceniilor de izolare internațională.

Unul dintre principalele obiective ale lui Sharaa la Washington a fost să facă presiuni pentru eliminarea completă a celor mai dure sancțiuni americane.

În timp ce se întâlnea cu Trump în spatele ușilor închise, Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat o prelungire de 180 de zile a suspendării aplicării așa-numitelor sancțiuni Caesar, dar numai Congresul SUA le poate ridica în totalitate.

Trump s-a întâlnit cu Sharaa în cadrul primei vizite a unui președinte sirian la Washington, la șase luni după prima lor întâlnire în Arabia Saudită, unde liderul american a anunțat planuri de ridicare a sancțiunilor, și la doar câteva zile după ce SUA au anunțat că acesta nu mai este un „terorist global special desemnat”.

Într-o primire neobișnuit de discretă, Sharaa, care a avut în trecut o recompensă de 10 milioane de dolari pe capul său, a sosit fără fastul acordat de obicei demnitarilor străini.

El a intrat pe o ușă laterală, unde reporterii l-au zărit doar pentru o clipă, în loc să intre pe ușa principală a aripii de vest, unde camerele de filmat îl surprind adesea pe Trump salutând personalități importante.