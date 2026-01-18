VIDEO Nou val de drone rusești la granița cu România, MApN pregătise de decolare două F-16 / Cum s-a văzut atacul de pe malul românesc

Rusia a atacat din nou cu drone sudul regiunii Odesa, aflat la granița cu România, potrivit autorităților ucrainene. În România, apariția dronelor aproapte de frontieră aproape că a dus la ridicarea a două F-16 de la Baza Fetești, iar în județul Tulcea a fost emis un mesaj Ro-Alert.

O utilizatoare Facebook a postat pe rețeaua de socializare imagini surprinse de camera de supraveghere dintr-o curte din Periprava, localitate românească aflată pe Dunăre, la granița cu Ucraina. În clip se vede cel puțin o explozie în depărtare.

Forțele Aeriene Ucrainene au avertizat peste noapte privind un grup de drone care se îndreptau spre sudul regiunii Odesa, unde ulterior Administrația Militară regională și Serviciul de Urgență au raportat că au existat lovituri și au fost provocate incendii la instalații energetice.

Potrivit forțelor aeriene ucrainene, peste noapte Rusia a atacat în total cu 201 drone Shahed și Gerbera, dintre care au fost interceptate 167 și au fost înregistrate 30 de lovituri în 15 locuri.

MApN a pregătit ridicarea a două F-16, dar a anulat misiunea

Ministerul român al Apărării a transmis într-un comunicat de duminică dimineață că peste noapte, în jurul orei 01.15, sistemele sale de supraveghere radar „au identificat un grup de drone aeriene ale Federației Ruse care evoluau în spațiul aerian ucrainean, la aproximativ 10 km nord de frontiera cu România.”

Potrivit sursei citate, două avioane de luptă de la Baza 86 Aeriană de la Fetești, „au primit ordin de pregătire a misiunii de monitorizare aeriană. Ca urmare a dispariției țintelor de pe radare, misiunea a fost anulată după aproximativ 10 minute, aeronavele rămânând la sol.”

Populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin mesaj RO-Alert, la ora 01.21. Starea de alertă a încetat la ora 01.40.

Nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național, spune MApN, care a precizat că de la începerea agresiunii Federației Rusiei împotriva Ucrainei, au fost înregistrate peste 70 atacuri cu drone în proximitatea frontierei României.