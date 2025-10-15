VIDEO. Nu culoarea roz e problema la mașina PSD, ci faptul că e Bugatti – cum a schimbat PSD ideologia, dar șefii au păstrat mașinile scumpe

Într-un scurtă filmare, jurnalistul Laurenţiu Ungureanu explică ce înseamnă decizia PSD anunţată de Sorin Grindeanu de a nuanța ideologia partidului.

În iunie, siteul de investigații Snoop a dezvăluit că doi dintre liderii PSD, care au participat la discuțiile din grupul care a formulat măsurile și care vor participa la decizia de intrare a guvernare, au apărut în aceste zile la volanul unor mașini Mercedes SUV scumpe care nu apar în declarațiile lor de avere. Este vorba despre fostul ministru de finanțe Adrian Câciu și de fostul premier PSD Mihai Tudose.

Recent, parlamentarul PSD Mihai Weber, șeful Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, s-a afișat cu un alt Mercedes, cotat la 140.000 de euro, care nici el nu era în declarația de avere.

Acum, ca să-și confirme orientarea social-democrată, cei de la PSD au făcut schimbări în statut. Jurnalistul Laurențiu Ungureanu arată ce poate însemna modificarea realizată de PSD.