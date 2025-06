VIDEO O clădire a Ambasadei SUA din Tel Aviv a fost avariată în urma atacurilor cu rachete iraniene

Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a anunțat luni că filiala reprezentanței sale diplomatice la Tel Aviv a fost avariată ușor în urma unor lovituri iraniene din timpul nopții din zonă, transmite Times of Israel.

Sunt „unele pagube minore cauzate de undele de șoc ale atacurilor cu rachete iraniene lângă o filială a ambasadei din Tel Aviv, dar niciun rănit în rândul personalului american”, a scris Mike Huckabee pe contul său de pe rețeaua socială X.

Mike Huckabee a precizat că ambasada americană și consulatul de la Ierusalim vor rămâne închise luni, pentru că instrucțiunile autorităților israeliene de a rămâne în apropiere de adăposturi sunt încă „în vigoare”.

Our @usembassyjlm US Embassy in Israel & Consulate will officially remain closed today as shelter in place still in effect. Some minor damage from concussions of Iranian missile hits near Embassy Branch in @TelAviv but no injuries to US personnel.