VIDEO O mașină a luat foc după o explozie puternică, în parcarea unui mall din Moscova aflat în apropiere de Kremlin

Serviciile de urgență din Rusia au stins un incendiu care izbucnise într-o parcare dintr-un mall situat în cartierul de afaceri al Moscovei, a relatat miercuri agenția de presă de stat TASS, potrivit Reuters.

O mașină a luat foc în parcarea centrului comercial Afimall City de pe malul Presnenskaya din Moscova, a anunțat Direcția principală a Ministerului rus pentru Situații de Urgență din capitală.

„Direcția principală a Ministerului rus pentru Situații de Urgență pentru orașul Moscova a primit un mesaj despre un incendiu pe malul Presnenskaya. O mașină arde în parcarea subterană a unei clădiri administrative”, a transmis Ministerul pentru Situații de Urgență, conform TASS.

Incendiul a fost precedat de o bubuitură puternică din respectiva mașină. Conform primelor informații, mașina a explodat.

Înregistrări video publicate în mediul online de către mai mult instituții ruse de presă au arătat fum negru ridicându-se printre clădirile înalte ale cartierului de pe malul râului Moskva.

Cauza exploziei și dacă se afla cineva în vehicul în acel moment sunt neclare.

În prezent, serviciile ruse de urgență încearcă să identifice cauza incendiului.

Mall-ul Afimall City se află la 5,5 kilometri de Kremlin, sediul președinției ruse.