VIDEO Obuzier rusesc 2S19 Msta-S, care poate lovi și la 36 de km, detectat de o unitate de operațiuni speciale a Kievului. Ce a urmat

Unitatea de operațiuni speciale Omega din cadrul Gărzii Naționale a Ucrainei a publicat o înregistrare video în care operatorii ucraineni de drone țintesc și reușesc să distrugă un obuzier autopropulsat rusesc 2S19 Msta-S, cu rază lungă de acțiune, scrie miercuri The Kyiv Independent.

Imaginile cu operațiunea de luptă au fost publicate marți pe aplicația de mesagerie Telegram de către detașamentul Omega Wings, din cadrul unității speciale, detașament care a efectuat atacul. Ora și locul exact în care s-a desfășurat operațiunea nu au fost dezvăluite.

Operatorii dronelor de tipul FPV („first person view”) au detectat tunul autopropulsat rus într-o misiune de recunoaștere aeriană, în timp ce obuzierul își schimba poziția de tragere.

Ucrainenii au lansat apoi un atac cu dronă asupra obuzierului, lovindu-l direct, iar apoi muniția pentru tun, pe care o transporta, a explodat.

2S19 Msta-S este un obuzier autopropulsat de 152,4 mm, cu o rază de acțiune declarată de 24,7 până la 36 de kilometri (15,3 până la 22 mile).

Operators from the "Wings of Omega" FPV drone unit tracked down and shredded a Russian 2S19 Msta-S self-propelled howitzer. pic.twitter.com/Lr1sitxRnn