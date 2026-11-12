VIDEO Operațiune de salvare masivă în New York, după ce o clădire de apartamente s-a prăbușit peste locatari

O clădire cu trei etaje situată lângă un şantier de construcţii s-a prăbuşit miercuri în Brooklyn, provocând moartea a cel puţin două persoane şi rănirea a cel puțin 17, care au fost transportate la spital, au declarat autorităţile din New York, în timp ce echipele de salvare căutau printre dărâmături eventuale alte victime, transmit Reuters și CNN, preluate de News.ro.

John Esposito, şeful pompierilor din oraş, a declarat că clădirea de apartamente cu patru blocuri, construită în 1930, s-a prăbuşit şi a căzut pe şantierul învecinat, unde se desfăşurau lucrări de excavare, iar cauza incidentului era în curs de investigare.

Salvatorii nu au reușit să stabilească deocamdată numărul persoanelor care se aflau acasă în momentul în care clădirea din zona Flatbush a cartierului Brooklyn s-a prăbuşit. Aceştia nu au precizat câţi muncitori se aflau pe şantier în momentul prăbuşirii.

Autoritățile au declarat într-o conferință de presă ținută joi seara că o echipă de pompieri care se afla întâmplător în cartier a ajuns la faţa locului în mai puţin de un minut de la prăbuşire şi a ajutat la scoaterea primelor victime de sub dărâmături.

🚨 #LATEST: One person has died after being trapped under the rubble of a collapsed building in New York ▪️ One person died and 12 residents of the apartment building were injured in the collapse in #Brooklyn, #NewYork. ▪️ New York City Fire Department (FDNY) officials said the building was located on a block between Newkirk and Flatbush avenues in central Brooklyn. — APA News Agency (@APA_English) November 12, 2026

Ce se știe până acum despre prăbușirea clădirii din cartierul Brooklyn al New York-ului

Primarul Zohran Mamdani a declarat că cel puţin două persoane au murit, iar alte peste 10 au fost transportate la spitalele locale cu leziuni atât în stare critică, cât şi în afara pericolului. Bilanțul răniților a fost actualizat între timp la 17 persoane.

Lillian Bonsignore, comisarul Serviciului de Pompieri al oraşului, a declarat că 7 copii se numără printre victime, însă a refuzat să precizeze dacă cele două persoane decedate erau copii sau adulţi.

Ea a precizat însă că un pompier a suferit răni uşoare în timpul operațiunilor de salvare.

Imaginile difuzate de posturile locale de ştiri au arătat echipele de salvare, însoţite de câini de căutare, cercetând ruinele clădirii, îndepărtând molozul cu găleţi şi căutând orice semn al unor persoane care ar fi putut rămâne blocate în golurile de sub moloz.

Postul de televiziune WABC-TV din New York a relatat că cel puţin patru supravieţuitori au fost scoşi de sub dărâmături la aproximativ 2 ore şi jumătate după prăbuşire, printre aceştia numărându-se şi o femeie însărcinată.

A man who was in distress at the site of the Brooklyn building collapse on Wednesday got emotional upon finding out that his pregnant wife had been rescued from the rubble. At least two people were killed and 17 others injured in the collapse. https://t.co/sKsFnGuA6h — CBS News (@CBSNews) November 12, 2026

Esposito a declarat că echipelor de salvare le-ar lua câteva zile pentru a „căuta toate posibilele victime” pe întreg şantierul, adăugând: „Nu ştim câte persoane sunt dispărute în total”.

Pompierii au declarat iniţial că patru persoane erau în stare critică şi că alte şase au suferit răni uşoare, înainte ca primii doi supravieţuitori să fie scoşi de sub dărâmături.