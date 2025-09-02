VIDEO Pacienta cu arsuri grave, internată la Floreasca și transferată în Belgia, a reușit să meargă din nou. „Azi 4 pași, dar trebuie să merg mai departe”

Sora pacientei care a fost internată 53 de zile în Spitalul Floreasca din Capitală, cu arsuri pe 70% din corp, şi transferată apoi în stare gravă, cu multiple infecţii, la un spital din Belgia anunţă că marţi, 2 septembrie, Lavinia a făcut primii paşi, notează News.ro. Alina Alexandru a postat pe pagina sa de Facebook şi un videoclip emoţionant în care Lavinia este în picioare, sprijinită de un cadru special şi păşind, ajutată de asistentele medicale.

„Ziua 94 – Azi NU vreau să vă povestesc depre durere, ci doar despre încă o victorie a Laviniei, despre fericirea pe care o trăieşte văzând că primii paşi au fost realizaţi. Dorim să împărtăţim cu voi această reuşită”, scrie Alina Alexandru pe Facebook.

„Azi 4 pasi, dar trebuie să merg mai departe şi mai departe şi mai departe! În curand, sperăm să fie făcuţi paşi doar cu zâmbetul pe buze, fără durere şi fără lacrimi, dar până atunci, ne bucurăm de ce a reuşit azi şi o facem cu tot sufletul şi toată recunoştinţa”, adaugă Alina Alexandru.

Ea şi sora ei mulţumesc tuturor pentru că au crezut că Lavinia va lupta şi pentru că au rămas alături de ele.

„Vă mulţumim pentru că aţi crezut că va lupta şi va reuşi, că aţi rămas alături de noi. Vă mulţumim pentru toată susţinerea!”, mai scrie Alina Alexandru.

Ea anunţă, de asemenea, că joi, va avea loc o nouă intervenţie chirurgicală pentru refacerea zonelor „mâncate” de multiplele infecţii cu care a ajuns la psitalul din Belgia.

Ministerul Sănătății va prelua costurile aferente tratamentului Laviniei

Joia trecută, Alina Alexandru anunţa că Ministerul Sănătăţii va prelua costurile pentru tratamentul surorii sale.

„În ultimele zile am auzit des personalul medical al spitalului belgian folosind cuvântul miracol, atunci când descriu situaţia medicală a Laviniei. Speranţa noastră, la care nu am renunţat vreodată, a devenit acum mai mare şi mai puternică decât frica. Sunteţi mii, mii de oameni care ne-aţi sprijinit cu donaţii, distribuiri, gânduri bune, rugăciuni. Vă mulţumim pentru dragoste – aşa o simţim, dragoste trimisă nouă de acasă!”, a arătat, joi seară, într-o postare pe Facebook, Alina Alexandru.

În 12 august, la finalul unui control dispus după cazul Laviniei, ministrul Sănătății a anunțat că Secția de arși a Spitalului de Urgență Floreasca din București își va pierde statulul de centru de arși. „Rezultatele sunt de natură penală și voi sesiza Parchetul”, declara Alexandru Rogobete, după ce a fost verificat modul în care a fost autorizat centrul, în anul 2022, în mandatul fostului ministru Alexandru Rafila.