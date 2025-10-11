VIDEO Palestinienii se întorc la casele lor prin peisajul apocaliptic din Gaza: „Desigur, ele nu mai există, dar suntem fericiți”

Palestinienii se întorc la locuințele lor după armistițiul la care s-a ajuns în războiul din Gaza. Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Zeci de mii de palestinieni forțați să-și părăsească locuințele au început au început de vineri să meargă prin peisajul apocaliptic al Fâșiei Gaza pentru se întoarce la ruinele caselor lor, după ce armistițiul a intrat în vigoare și trupele israeliene au început să se retragă în prima fază a acordului de încetare a războiului.

O coloană uriașă de oameni a luat-o pe jos spre nord, de-a lungul drumului de coastă, către orașul Gaza, cea mai mare zonă urbană a enclavei, care fusese atacată cu doar câteva zile în urmă în cadrul uneia dintre cele mai mari ofensive israeliene ale acestui război, notează Reuters.

„Slavă Domnului că casa mea este încă în picioare”, a spus Ismail Zayda, în vârstă de 40 de ani, în cartierul Sheikh Radwan din orașul Gaza. „Dar locul este distrus, casele vecinilor mei sunt distruse, cartiere întregi au dispărut”, a adăugat ea.

În sud, oamenii s-au croit drum prin peisajul prăfuit și plin de cratere și ruine care odinioară era al doilea oraș ca mărime din Gaza, Khan Younis, pe care forțele israeliene l-au ras de pe fața pământului în acest an. Cei mai mulți mergeau în tăcere.

Un bărbat de vârstă mijlocie, Ahmed al-Brim, împingea o bicicletă încărcată și în față și în spate cu vreascuri: familia lui are nevoie de lemne de foc pentru a găti. Asta e tot ce au reușit să recupereze din ruinele casei lor.

„Ne-am dus în zona noastră. Era distrusă. Nu știm unde vom merge după asta. Nu am putut să luăm mobilă, haine sau altceva, nici măcar haine de iarnă. Nu a mai rămas nimic”, a spus el.

Mahdi Saqla, în vârstă de 40 de ani, a spus că familia sa a decis să plece spre nord, în direcția orașului Gaza, imediat ce a auzit vestea încetării focului.

„Desigur, nu mai există casele – au fost distruse”, a spus el.

„Dar suntem fericiți doar să ne întoarcem acolo unde erau casele noastre, chiar și peste dărâmături. Și asta este o mare bucurie. De doi ani suferim, fiind nevoiți să ne mutăm dintr-un loc în altul”, a adăugat palestinianul.

Imagini emoționante arată cu palestinienii au luat-o pe drumul de întoarcere spre casele lor, chiar dacă probabil vpr găsit doar ruine:

🇵🇸 HEARTBREAK IN GAZA: FAMILIES RETURN TO RUBBLE



Ceasefire brings thousands back to northern Gaza, but home is no more. Entire neighborhoods obliterated after two years of relentless Israeli strikes. 💔



Families sift through debris, desperate for remnants of their past—photos,… pic.twitter.com/OTLlURgYXT — NewsDaily🪖🗞️🚨 (@XNews24_7) October 11, 2025

Gaza: Khan Younis Mayor Alaa Al-Batta announced that 85% of the city has been destroyed after two years of Israeli war, leaving 400,000 tons of rubble and extensive damage to infrastructure, including water and sewage networks. pic.twitter.com/nrBtUsBw0L — Narrate Palestine (@NarratePal) October 11, 2025

În unele locuri, utilajele au început deja să curețe dărâmăturile:

Heavy machinery begins clearing ruins and rubble left behind by Israeli attacks in Gaza, where over 80 percent of buildings have been damaged or destroyed during Israel's genocidal war pic.twitter.com/GaLliIRFT2 — TRT World Now (@TRTWorldNow) October 11, 2025

Numărul blocurilor și caselor distruse în Fâșia Gaza este însă enorm, peisajul este practic o mare de ruine:

Gaza will not be rebuilt.



It will be far more practical and cost-effective to construct new cities on undeveloped land than to clear the rubble that their cities have been reduced to.



The ruins will remain for years, a stark warning to future terrorists and their supporters. pic.twitter.com/lVMGJDMN6A — Dr. Eli David (@DrEliDavid) October 10, 2025

O familie a pus steagul palestinian deasupra unui morman de dărâmături, iar alții poartă un alt mare steag, chiar dacă este găurit.

"هيهات ما بنركع"..



فلسطينيون يرفعون علم فلسطين على ركام المنازل التي سواها الاحتلال بالأرض في قطاع غزة. pic.twitter.com/pg5HhAhxip — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 11, 2025