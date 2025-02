VIDEO Pană majoră de curent în Chile. Metrou evacuat, magazine închise și „ambuteiaje majore pe străzi”

Chile a suferit marți o pană majoră de curent electric, care a dus la evacuarea metroului din capitala Santiago și a îngreunat traficul, conform informațiilor transmise de autorități, relatează AFP.

Problemele au început după-amiază și au fost raportate din Arica, în nordul țării latinoamericane, și până la Los Lagos în sud, a precizat instituția însărcinată cu răspunsul la dezastre SENAPRED.

Guvernul a exclus ipoteza unui atac sau sabotaj ca motiv al pierderii de curent electric în plină vară în emisfera sudică, spunând că o cauză mai probabilă este o defecțiune de sistem.

Nu au fost semnalate situații de urgență în primele ore de după întrerupere, spune SENAPRED.

Televiziunea Chilevision a transmis imagini cu oameni blocați la câteva metri înălțime în mașinăriile dintr-un parc de distracții din capitală.

Chile, țară cu aproximativ 20 de milioane de locuitori, se laudă cu una dintre cele mai bune rețele de curent electric din regiune și nu a mai suferit un blackout de asemenea dimensiuni de 15 ani.

În capitala Santiago, unde trăiesc 7 milioane de oameni, sute de persoane au fost evacuate din metrou.

