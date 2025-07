VIDEO Parizienii se pot scălda în Sena, după o interdicție de peste un secol. O distracție cu costuri enorme pentru statul francez

La un an după Jocurile Olimpice, publicul larg a putut în fine sâmbătă să-şi reia cu entuziasm scăldatul în Sena, sub strictă supraveghere, în plin centrul Parisului, unde acesta fusese interzis din 1923, relatează France Presse, preluată de Agerpres.

Primele câteva zeci de înotători au intrat în apă în jurul orei locale 08:00 de pe pontoane amenajate cu bănci şi vestiare, în faţa insulei Saint-Louis, în plin centrul capitalei franceze, sub privirile atente ale numeroşilor salvamari echipaţi cu tricouri galben fluorescent şi pantaloni scurţi în roşu aprins, dotaţi cu fluiere, fiind supravegheaţi şi de poliţişti ai Prefecturii Parisului din bărci pneumatice.

Fiecare înotător era echipat cu un flotor galben legat cu un cordon în jurul taliei. Scăldatul se desfăşura într-un perimetru înconjurat de un cordon de securitate.

„Calitatea apei este conformă” normelor sanitare şi temperatura apei este de 25 de grade, a precizat Pierre Rabadan, adjunctul al şefului Departamentului Sport la Primăria Parisului pentru postul de radio RMC. Intenţiona şi el să se scalde sâmbătă, precizând că în ceea ce o priveşte pe Anne Hidalgo, primarul capitalei, „nu este sigur”.

Aceasta s-a deplasat pe un ponton, alături de prefectul poliţiei pariziene Laurent Nunez şi de ministrul sporturilor Marie Barsacq cu puţin timp înainte de 08:30. „Îmi vine să sar în apă. Pare foarte bună”, a declarat ea pentru AFP, înainte de a-şi face selfie-uri cu înotători cu căşti de baie. Cineva din apă i-a strigat: „Mulţumesc, dnă Hidalgo, e super!”.

