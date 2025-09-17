VIDEO Patru persoane arestate pentru imaginile proiectate pe Castelul Windsor unde Regele Charles îl va primi pe Donald Trump

Imagini cu Donald Trump și Jeffrey Epstein proiectate pe Castelul WIndsor înainte de vizita președintelui american în Marea Britanie. Foto: Mark Kerrison / Alamy / Profimedia

Patru persoane au fost arestate marți după ce au proiectat imagini cu Donald Trump alături de infractorul sexual Jeffrey Epstein pe Castelul Windsor, unde președintele SUA urmează să fie găzduit de regele Charles în timpul vizitei sale de stat în Marea Britanie, transmite Reuters.

Trump a sosit marți seara pentru o a doua vizită de stat în Marea Britanie și va fi întâmpinat miercuri de Charles pentru o zi fastuoasă la Castelul Windsor, la aproximativ 40 de kilometri vest de Londra.

Marți dimineață, protestatarii au desfășurat un banner uriaș cu o fotografie a lui Trump și Epstein lângă Castelul Windsor, iar mai târziu au proiectat mai multe imagini cu cei doi pe unul dintre turnurile castelului.

An awkward start to the state visit: the campaign group Led By Donkeys are projecting images of Donald Trump together with Jeffrey Epstein onto Windsor Castle: pic.twitter.com/3tNF1guBWK — Finlay Duncan (@FinlayD) September 16, 2025

Poliția a anunțat într-un comunicat că patru adulți au fost arestați sub suspiciunea de comunicare rău intenționată în urma unei „proiecții neautorizate” la Castelul Windsor, pe care au descris-o ca fiind o „cascadorie publică”. Cei patru rămân în arest.

Democrații din Camera Reprezentanților a Statelor Unite au făcut publică, pe 8 septembrie, o scrisoare de ziua de naștere pe care Trump ar fi scris-o lui Epstein în urmă cu mai bine de 20 de ani, deși Casa Albă a negat autenticitatea acesteia.

Scrisoarea a fost, de asemenea, proiectată pe castel, împreună cu fotografii ale victimelor lui Epstein, clipuri de știri despre caz și rapoarte ale poliției.

Publicarea scrisorii a readus în atenție o problemă politică pentru președinte. Deși el și-a îndemnat susținătorii să treacă peste acest subiect, interesul pentru detalii despre infracțiunile lui Epstein și despre cine altcineva ar fi putut ști despre ele sau ar fi putut fi implicat alături de el a rămas ridicat.

Trump era prieten cu Epstein înainte de a deveni președinte, dar s-a certat cu fostul finanțist cu ani înainte de moartea acestuia în închisoare, în 2019.

Scrisoarea de ziua de naștere conținea textul unui presupus dialog între Trump și Epstein, în care Trump îl numește „prieten” și spune: „Fie ca fiecare zi să fie un alt secret minunat”. Textul se află în interiorul unei schițe a siluetei unei femei dezbrăcate.