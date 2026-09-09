VIDEO Penélope Cruz și Javier Bardem, sărut pe scenă după ce noul lor film a fost ovaționat peste 15 minute la Veneția

Penélope Cruz a izbucnit în lacrimi după ce l-a sărutat pe Javier Bardem, soțul și colegul ei de platou pentru noul lor film „Bunker”, care a fost aplaudat în picioare timp de 15 minute și jumătate după premiera sa la Festivalul Internațional de Film de la Veneția, relatează Variety.

Astfel, „Bunker” a devenit marți seara filmul cu cea mai lungă ovație la ediția de anul acesta a prestigiosului festival internațional de film și unul dintre cele mai aplaudate din memoria recentă.

Potrivit Variety, este depășit doar de „The Room Next Door”, filmul regizorului Pedro Almodóvar pentru care publicul de la Veneția a aplaudat timp de 17 minute cu doi ani în urmă.

Javier Bardem and Penélope Cruz share a kiss during the standing ovation for Florian Zeller’s “Bunker” at the Venice Film Festival. pic.twitter.com/ok4nkknls7 — Variety (@Variety) September 8, 2026

Pe măsură ce aplauzele au continuat și au depășit pragul de 10 minute, Cruz a șoptit „Mulțumesc!”. În cele din urmă, când au părăsit sala, Cruz s-a oprit la ieșirea din Palazzo del Cinema pentru a le spune „Ciao!” fanilor și pentru a le primi cu grație laudele.

Cineastul francez Florian Zeller, regizorul filmului „Bunker”, și-a îndemnat actorii, printre care Patrick Schwarzenegger și Paul Dano, să pășească pe rând în față și să primească aplauzele în timpul acestei primiri pline de entuziasm.

Stephen Graham, Paul Dano, Penelope Cruz, Florian Zeller, Javier Bardem și Patrick Schwarzenegger pe covorul roșu la ediția din 2026 a Festivalului Internațional de Film de la Veneția, FOTO: SGP / Sipa USA / Profimedia

Despre ce este „Bunker”, noul film cu Penélope Cruz și Javier Bardem în rolurile principale

Lungmetrajul îi are pe cei doi actori veterani în rolul unui cuplu căsătorit care încearcă să navigheze în locuința lor din Londra, pe care o împart cu copiii, printre tulburările profesionale și personale.

Căsnicia lor începe să se destrame după ce arhitectul Miguel (jucat de Bardem) acceptă să construiască un buncăr destinat supraviețuirii pentru Andrew, un miliardar din domeniul tehnologiei interpretat de Dano.

Această slujbă controversată din punct de vedere moral creează o ruptură între Miguel și Sofia (Cruz), după 17 ani petrecuți împreună, în momentul în care ea începe să se întrebe dacă mai împărtășesc aceleași valori și începe să colaboreze cu un chipeș romancier american, Jeremy Gray.

Acesta este jucat de Patrick Schwarzenegger, fiul lui Arnold Schwarzenegger care și-a construit o carieră proprie la Hollywood în ultimii ani.

La fel ca multe alte lungmetraje prezentate în premieră pentru publicul de la marile festivaluri internaționale de film, „Bunker” nu are publicat deocamdată un trailer oficial.

Waiting for the #BiennaleCinema2026 | #Venezia83 #Competition

In #FlorianZeller’s #Bunker, #PenélopeCruz and @BardemAntarctic star as Sofia and Miguel, a couple whose 17-year marriage is put to the test when Miguel is offered a morally ambiguous project: to build a survival… pic.twitter.com/GAbQIf9j3Q — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) August 26, 2026

Filmul „Bunker” s-a inspirat dintr-un clasic modern

Cu distribuția sa plină de vedete și cu prestigiul de autor al lui Zeller, „Bunker” se numără printre cele mai importante filme internaționale care ajung în circuitul festivalurilor de toamnă de anul acesta.

Zeller, al cărui lungmetraj de debut, „The Father”, a câștigat două premii Oscar în 2021, și-a imaginat filmul „Bunker” avându-i în minte pe Javier Bardem și Penelope Cruz, inspirându-se dintr-un alt lungmetraj celebru despre un cuplu aflat într-o situație tensionată: „Eyes Wide Shut”, de Stanley Kubrick, cu Tom Cruise și Nicole Kidman în rolurile principale.

Vorbind marți la Veneția, regizorul francez s-a declarat intrigat de faptul că cei doi actori spanioli nu au interpretat niciodată un cuplu căsătorit într-un proiect cinematografic.

„Am vrut să abordez un subiect care mă interesează, și anume autenticitatea arzătoare a adevărului”, a declarat cineastul în vârstă de 47 de ani, precizând totuși că a trasat o limită „între realitate și ficțiune”.

Penélope Cruz și Javier Bardem, la al 9-lea film împreună

Javier Bardem, în vârstă de 57 de ani, și Penélope Cruz, în vârstă de 52 de ani, au jucat împreună în nouă filme, de la pelicula plină de senzualitate „Jamon, Jamon” (1992) – primul lor proiect comun – și până la thrillerul „Everybody Knows”, lansat în 2018, amintește agenția AFP, citată de Agerpres.

Sony Pictures Classics a achiziționat drepturile pentru „Bunker” în America de Nord, precum și în alte teritorii, și plănuiește o lansare limitată la sfârșitul anului, înaintea premierei generale la începutul lui 2027.

În România îl vom putea vedea cel mai probabil în prima parte a anului viitor.

Ediția de anul acesta a Festivalului Internațional de Film de la Veneția se desfășoară în perioada 2-12 septembrie, România fiind reprezentată de „Eu contez” (I Matter), lungmetrajul de debut al regizoarei Alina Șerban.