VIDEO Peste 100.000 de oameni au protestat la Belgrad și au cerut „un stat de drept, fără corupție, minciună, presiuni mediatice, persecuții”. Un nou apel la grevă generală

Peste 100.000 de protestatari au ieșit pe străzile Belgradului, sâmbătă, în una dintre cele mai mari manifestații care s-au desfășurat în Serbia în ultimele decenii, cu studenți și muncitori confruntându-se cu forțele de ordine și susținători ai președintelui Aleksandar Vucic, relatează Reuters.

Serbia a fost marcată de luni de proteste antiguvernamentale după tragedia din 1 noiembrie de la Novi Sad, acolo unde un acoperiș al gării s-a prăbușit și au murit 15 oameni. Valul de manifestații reprezintă o provocare majoră pentru președintele Vucic, care se află la putere în Serbia de 12 ani, fie în actuala calitate, fie în cea de premier.

„Nu vă vom permite să ne privați de libertățile noastre”, a declarat un student pe scena organizată în cadrul manifestației.

O sursă din sectorul securitate și martorii au estimat numărul participanților la peste 100.000.

Serbian protesters are continuing to march towards Belgrade city centre where they are massing for a huge rally, chanting “Pump it!” and blowing whistles. Streets in the central area are packed with demonstrators, and traffic is at a halt. pic.twitter.com/pbp7vyah3L