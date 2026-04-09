VIDEO Péter Magyar către presa de stat rusă, sosită la un miting electoral: „Bucurați-vă de libertatea din Ungaria”. Mulțimea: „Rușilor, plecați acasă!”

„Bucurați-vă și de schimbarea regimului de asemenea”, a spus Magyar, care s-a arătat încrezător că va câștiga alegerile din 12 aprilie, potrivit clipului de la miting.

Liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, a ironizat prezența jurnaliștilor de stat din Rusia la un miting al partidului său, Tisza, la Kiskunlacháza, la sud de Budapesta.

„Dați-mi voie să urez bun venit propagandei rusești aici în Kiskunlacháza. Mulțumim pentru că ați venit și bucurați-vă de libertatea de aici din Ungaria. Și de schimbarea regimului de asemenea”, a spus el, potrivit unul clip postat pe rețelele sociale.

Mesajul său a fost urmat de scandările mulțimii, care i-a îndemnat pe ruși să plece acasă. Jurnaliștii ruși l-au urmat pe Magyar la un alt miting, la Nagykanizsa, unde oamenii din mulțime au strigat, de asemenea, „Rușilor, plecați acasă!”, potrivit site-ului Telex.

Momentele de la mitingurile Tisza au venit după o serie de dezvăluiri despre relațiile strânse dintre guvernul Viktor Orbán și administrația lui Vladimir Putin.

Washington Post a scris mai întâi despre discuțiile purtate de ministrul de Externe Péter Szijjártó cu omologul său rus Serghei Lavrov în pauzele negocierilor din interiorul UE.

Publicațiile VSquare și TheInsider au scris apoi despre cum Ungaria a colaborat cu Rusia pentru a scoate de pe lista sancțiunilor UE oligarhi ruși, companii și bănci, dar și pentru a deraia procesul de aderare a Ucrainei la UE.

Iar zilele trecute, Bloomberg a dezvăluit o discuție telefonică în care Viktor Orbán se punea complet la dispoziția lui Putin, oferindu-se să fie „șoricelul” care îl ajută pe „leul” rus.

Într-un interviu pentru publicul HotNews, analistul maghiar Daniel Hegedüs, director adjunct al Institutului pentru Politică Europeană, a vorbit despre prezența la Budapesta a agenților GRU, serviciul secret militar al Rusiei, agenți specializați în campanii informaționale.

„Potențiala interferență rusă (în alegeri) nu este neapărat o noutate din perspectiva României sau a Republicii Moldova, principala diferență față de scenariul românesc sau moldovenesc este că, în Ungaria, vorbim despre o interferență invitată”, a spus el.