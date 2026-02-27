VIDEO Piramidă din Egipt vandalizată de un ghid turistic. Bărbatul riscă să ajungă la închisoare

Poliţia din Egipt a anunţat că a arestat un ghid turistic sub suspiciunea că a desenat pe o piramidă de lângă Cairo în timp ce dădea explicaţii unui grup de turişti străini, informează vineri DPA, preluată de Agerpres.

Într-o înregistrare publicată pe o reţea de socializare se pot vedea nişte desene schiţate, se pare, de ghidul turistic pe faţada exterioară a piramidei, gest care a atras un val de critici în online şi acuzaţii de vandalizare a unui obiect antic.

În videoclip, bărbatul care a făcut desenele este prins în flagrant şi interpelat.

Portalul de ştiri egiptean Egypt Today a relatat că desenele au fost făcute pe piramida Unas, din cadrul necropolei Saqqara din Giza. Unas, piramidă din timpul celei de-a V-a dinastii egiptene, este primul exemplu de texte funerare cunoscute sub denumirea Textele Piramidelor.

Tour guide ARRESTED after drawing sketches on the 4,000yr Pyramid of Unas in Saqqara, Egypt



Thankfully, it was chalk and washed right off. But omg what was this guy thinking???

pic.twitter.com/qU3eKxHNsX — Jimmy Corsetti (@BrightInsight6) February 27, 2026

Ghidul a fost arestat după ce un inspector local pentru antichităţi a depus o plângere la poliţie în care îl acuză de vandalizarea unui monument în timp ce explica unui grup de turişti, a spus Ministrul egiptean de Interne într-un comunicat publicat la începutul săptămânii.

La interogatoriu, ghidul a recunoscut fapta, se mai spune în comunicat. Desenele au fost ulterior înlăturate de autorităţile din domeniu.

Dacă va fi condamnat, ghidul ar putea primi o pedeapsă cu închisoarea de cel puţin un an şi o amendă de până la 500.000 de lire egiptene.