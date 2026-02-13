VIDEO „Portavioane nescufundabile”. Strategia pe care mizează Indonezia, care-și consolidează apărarea. Demonstrația făcută de două avioane militare

Avion F-16 Indonezian care decolează de pe un drum / Sursă: Forțele Aeriene Indoneziene

Indonezia a demarat un program ambițios de modernizare a infrastructurii rutiere care permite transformarea rapidă a autostrăzilor în piste de decolare și aterizare pentru avioanele de vânătoare.

În context regional marcat de tensiuni în Marea Chinei de Sud, oficialii de la Jakarta mizează pe „dispersia forțelor”, transformând practic arhipelagul într-o rețea uriașă de portavioane naturale, imposibil de scos din funcțiune printr-o singură lovitură asupra bazelor aeriene clasice, scrie CNN.

Într-un test demonstrativ desfășurat miercuri, un avion F-16 și un avion de atack Super Tucano al Forțelor Aeriene Indoneziene au reușit cu succes să aterizeze și să decoleze de pe o șosea din provincia Lampung, în cel mai sudic punct al insulei Sumatra.

„Acest succes reprezintă o etapă importantă în consolidarea sistemului universal de apărare”, a declarat viceministrul apărării Donny Ermawan Taufanto, potrivit CNN.

Dispersia forțelor: De la baze fixe la piste distribuite pe mii de insule

Utilizarea autostrăzilor ca piste de aterizare militare nu este un concept nou. Armate din Statele Unite, Finlanda și Suedia, printre altele, au demonstrat că acest lucru este posibil. De altfel, țările nordice din Europa fac frecvent astfel de exerciții.

Dispersarea avioanelor de vânătoare pe o serie de insule din Pacific este o strategie urmărită și de armata americană, care dorește să-și facă forțele aeriene mai greu de țintit în cazul unui eventual conflict cu China, amintește publicația citată.

În cazul Indoneziei, noua abordare ar transforma geografia fragmentată a țării dintr-un dezavantaj logistic într-un avantaj tactic major. Prin utilizarea drumurilor publice drept piste de rezervă, forțele aeriene indoneziene devin extrem de greu de anticipat: în scenariul unui conflict, capacitatea de a realimenta și reînarma avioanele în locuri neașteptate este vitală pentru supraviețuire.

Indonesia / Sursă: Dimitrios Karamitros / Alamy / Profimedia

Portavioane pentru toate felurile de avioane

Potrivit analiștilor consultați de CNN, conceptul este unul de „portavioane nescufundabile” și o modalitate rentabilă de a acoperi o țară întinsă.

Indonezia este cel mai mare arhipelag din lume, cu peste 6.000 de insule locuite pe o axă est-vest de peste 5.000 de kilometri. Ar fi o suprafață extraordinar de mare de acoperit cu un portavion, ceva ce Marina indoneziană oricum nu are și care ar fi costisitor de achiziționat și întreținut.

„Un portavion nu pare a fi o platformă atât de atractivă din punct de vedere al rentabilității”, a declarat Collin Koh, cercetător la Școala de Studii Internaționale S. Rajaratnam din Singapore.

„Existența a numeroase drumuri cu taxă și autostrăzi desemnate ca piste militare de urgență pe întreg arhipelagul are mai mult sens din punct de vedere strategic și operațional”, a afirmat Koh.

„Marja de risc este mai mică decât în cazul unui portavion. Dacă lovești portavionul o singură dată, acesta este distrus”, a declarat Koh pentru CNN

În plus, drumurile pot suporta aeronave mai multe tipuri de avioane, unele mult mai puțin costisitoare decât cele necesare pentru operațiunile portavioanelor.

Avioanele utilizate în demonstrațiile de miercuri, F-16 și Super Tucano, nu pot opera de pe portavioane, spre exemplu.

Indonezia are în dotare circa 80 de avioane de vânătoare, precum F-16, Dassault Rafale, KAI T-50, Suhoi Su-30 și Suhoi Su-27, și avioane ușoare de atac, precum Embraer Super Tucano, Alenia Aermacchi M-346 Master și BAE Hawk 200.

Provocările logistice

Deși conceptul pare simplu, implementarea necesită câteva specificații tehnice speciale. Tronsoanele de drumuri ăn cauză trebuie să fie mai robust construite, fără obstacole verticale precum stâlpii de iluminat sau cablurile electrice pe porțiuni de kilometri întregi, și trebuie să dispună de zone de parcare ascunse în vegetație pentru mentenanță rapidă.

Harjono, șeful statului major al forțelor aeriene, a declarat că planul prevede ca șoselele să aibă secțiuni de 3.000 de metri lungim pe care avioanele militare să poată ateriza și decola.

Viceministrul Indonezian al apărării a lăudat abilitatea piloților indonezieni de a ateriza pe drumuri cu o lățime de doar jumătate din cea a pistelor de aeroport.

„Drumurile au o lățime de doar aproximativ 24 de metri, fiind mai înguste decât pistele de aeroport, care au o lățime de 45 până la 60 de metri. Este riscant, dar piloții Forțelor Aeriene sunt antrenați pentru aceste condiții”, a declarat el, potrivit agenției de știri Antara, administrată de guvern.