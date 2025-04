VIDEO Premiile Gopo 2025: „Anul Nou care n-a fost”, ales cel mai bun lungmetraj, cu 9 statuete în total / Palmaresul ediţiei

Cel mai bun lungmetraj la Gala Premiilor Gopo 2025 a fost desemnat filmul „Anul Nou care n-a fost”, care a cucerit în total 9 statuete, după ce a fost nominalizat la 13 categorii. A 19-a ediţie a evenimentului, care celebrează şi recompensează anual realizările cinematografiei româneşti, a avut loc, marţi seară, la Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti.

Actriţa Rodica Mandache a înmânat, în finalul galei Gopo 2025, premiul pentru cel mai bun lungmetraj: „Anul Nou care n-a fost”, relatează News.ro. „Mulţumesc unei echipe extraordinare!”, a reacționat regizorul și producătorul Bogdan Mureşanu.

Bogdan Mureşanu a primit de asemenea premiul Gopo pentru cea mai bună regie, dar și pentru cel mai bun scenariu la „Anul Nou care n-a fost”. „Încă mă consider un om al textului, paraşutat într-o lume a imaginii”, a spus el.

Adrian Văncică, pentru rolul Gelu din filmul „Anul Nou care n-a fost”, a fost ales cel mai bun actor în rol principal.

Iar cea mai bună actriţă în rol principal a fost aleasă Nicoleta Hâncu, pentru rolul Florina Miu, tot „Anul Nou care n-a fost”. „E important că putem să ne facem meseria liberi, cred că asta e cel mai important!”, a spus actriţa pe scena galei.

Dan Piţa, „regizor al detaliului subtil”, omagiat

Personalitate marcantă a cinematografiei româneşti şi a generaţiei ’70, Dan Piţa a impus o stilistică originală încă de la debutul său. Talentul său a fost recunoscut şi internaţional, având în palmares premii la festivalurile de film de la Berlin şi Veneţia.

La gala Gopo a fost premiat pentru întreaga activitate. Din filmografia sa fac parte: „Concurs” (1982), „Dreptate în lanţuri”(1984), „Pas în doi” (1985), „Rochia albă de dantelă” (1989), „Hotel de lux” (1992), „Pepe şi Fifi” (1994), propus pentru cel mai bun film străin la Premiile Oscar, „Femeia visurilor” (2005), „Second hand” (2005) şi „Ceva bun de la viaţă” (2011).

„Pentru mine a fost un destin împlinit. Sunt ceea ce sunt pentru că am debutat sub bagheta lui”, a spus Claudiu Bleonţ în Laudatio. Anda Onesa, actriţa din „Pas în doi”, a transmis un mesaj: „Toate amintirile cu ‘Pas în doi’ îmi sunt atât de dragi şi atât de emoţionante. Dan ne-a chinuit un pic, am repetat până la imposibil aceste scene. Vă iubesc şi mi-e dor de voi!”.

Dan Piţa nu a putut fi prezent pe scena galei, dar a transmis un mesaj: „Mă bucur că primesc acest premiu. Pe Gopo e bine să-l ţii cât mai aproape de tine. Înveţi multe lucruri”.

Alte premii decernate la Gopo 2025

Premiul pentru întreaga carieră acordat Ioanei Pavelescu i-a fost înmânat actriţei de regizorul Laurenţiu Damian, care a descris-o drept „o mare actriţă care a pictat cu chipul ei ecranul românesc şi care a avut puterea să facă câteva roluri memorabile”.

Artista a amintit de cei care i-au marcat cariera: Sergiu Nicolaescu, Amza Pellea, Alexandru Tatos, Gheorghe Dinică. „Îmi iubesc meseria până la deznădejde”, a spus actriţa.

Florin Mihăilescu, unul dintre cei mai talentaţi şi prolifici directori de imagine din cinematografia românească, a fost onorat cu Premiul pentru întreaga activitate. Distincţia onorează contribuţia sa esenţială la definirea esteticii unor filme emblematice.

Cu o carieră de peste cinci decenii, Florin Mihăilescu a colaborat cu regizori precum Alexandru Tatos, Mircea Daneliuc, Dan Piţa, Lucian Pintilie şi Stere Gulea, dar a desfăşurat şi o importantă activitate academică, publicistică şi ştiinţifică.

Ion Olteanu a fost recompensat la gala Gopo cu un Premiu special. „Vă mulţumesc din suflet pentru toate aplauzele”, a mărturisit primind premiul.

Ion Olteanu, unul dintre cei mai prolifici tehnicieni din cinematografia română, a fost, timp de 30 de ani, maestru de lumini pe platourile celor mai cunoscute filme româneşti, fiind un colaborator apropiat al regizorului Sergiu Nicolaescu. A lucrat şi cu Ion Popescu-Gopo.

Filmul „@Tiktok_Cowboy”, r. Anastaseu Ştefan, producător: Adrian Sitaru | România | 4Proof Film, a câştigat premiul Gopo la categoria Cel mai bun film de scurtmetraj ficţiune.

„Dedic acest premiu comunităţii rome (…) Persoanele gay, trans, rome nu sunt doar simple personaje în filmele noastre, sunt reale, care se confruntă cu nedreptate perpetuă, rasism. (…). Actul de a filma a devenit un act de rezistenţă. Vă invit nu doar la reflecţie, ci la acţiune. (…) Ca industrie, avem nevoie să fim împreună acum mai mult ca niciodată, pentru că puterea noastră este colectivă şi meseria noastră este şi despre adevăr. În solidaritate cu mişcarea studenţească din Serbia, cu activiştii din Ungaria, cu Ucraina, cu Palestina, nu fasism, nu război! Palestina liberă! Studenţii antifascişti nu vor fi învinşi!”, a spus regizorul Anastaseu Ştefan, primul din comunitatea trans care câştigă un Gopo.

Palmaresul ediției Gopo 2025

Cel mai bun film de lungmetraj – ANUL NOU CARE N-A FOST, producător: Bogdan Mureşanu | Kinotopia

Cea mai bună regie – Bogdan Mureşanu pentru „Anul Nou care n-a fost”

Cel mai bun actor în rol principal – Adrian Văncică, pentru rolul Gelu din filmul „Anul Nou care n-a fost”

Cea mai buna actriţă în rol principal – Nicoleta Hâncu, pentru rolul Florina Miu din filmul „Anul Nou care n-a fost”

Cel mai bun actor în rol secundar – Ciprian Chiricheş, pentru rolul Gheorghiţă din filmul „Săptămâna Mare”

Cea mai bună actriţă în rol secundar – Alina Berzunţeanu, pentru rolul Simona Petrescu din filmul „Trei kilometri până la capătul lumii”

Cea mai bună imagine RSC – Alex Sterian pentru filmul „Căsătoria”

Cele mai bune decoruri – Iulia Fulicea şi Victor Fulicea pentru „Anul Nou care n-a fost”

Cea mai bună imagine – Andrei Butică pentru „Săptămâna Mare”

Cel mai bun scenariu – Bogdan Mureşanu pentru „Anul Nou care n-a fost”

Cel mai bun montaj – Vanja Kovačević şi Mircea Lăcătuş pentru „Anul Nou care n-a fost”

Cel mai bun sunet – Sebastian Zsemlye, „Anul Nou care n-a fost”

Cea mai bună muzică originală – Marius Leftărache şi Nikita Dembinski pentru „Nasty”

Cele mai bune costume – Viorica Petrovici pentru „Săptămâna Mare”

Cel mai bun machiaj şi cea mai bună coafură – Iulia Roşeanu şi Domnica Bodogan pentru „Anul Nou care n-a fost”

Cel mai bun film de debut – „Anul Nou care n-a fost”, r. Bogdan Mureşanu

Cel mai bun film documentar – „Alice ON & OFF”, r. Isabela Tent, producător: Irina Malcea-Cândea | România | Luna Film

Tânără speranţă – Ciprian Chiujdea, pentru rolul Adi din filmul „Trei kilometri până la capătul lumii”

Cel mai bun film de scurtmetraj ficţiune – @Tiktok_Cowboy, r. Anastaseu Ştefan, producător: Adrian Sitaru | România | 4Proof Film

Cel mai bun film de scurtmetraj de animaţie – „White Noise”, r. Alexia-Ioana Badea, producător: Alexia-Ioana Badea | România | UNATC I. L. Caragiale, Bucureşti

Cel mai bun film european – „The Zone of Interest”, Jonathan Glazer (Marea Britanie, SUA, Polonia), distribuit de Bad Unicorn

Premiul Publicului – „Buzz House The Movie”

Nominalizările la Premiile Gopo 2025

La categoria Cea mai bună regie au fost nominalizaţi Isabela Tent pentru documentarul „Alice ON & OFF”, Bogdan Mureşanu pentru „Anul Nou care n-a fost”, Stere Gulea pentru finalul trilogiei „Moromeţii”, Andrei Cohn pentru filmul „Săptămâna Mare” şi Emanuel Pârvu pentru „Trei kilometri până la capătul lumii”.

Nominalizările pentru categoria Cea mai bună actriţă într-un rol principal sunt Nicoleta Hâncu pentru rolul din „Anul Nou care n-a fost”, Olga Török pentru rolul din „Clara” (r. Sabin Dorohoi), Rodica Lazăr pentru rolul din „Ext. Maşină. Noapte” (r. Andrei Creţulescu), Olimpia Melinte pentru rolul din „Moromeţii 3” şi Nicoleta Lefter pentru rolul din „Săptămâna Mare”.

Cel mai bun actor într-un rol principal va fi decis între Adrian Văncică pentru rolul din „Anul Nou care n-a fost”, Yann Verburgh pentru rolul din „Captura” (r. Adrian Voicu), Emanuel Pârvu pentru rolul din „Familiar” (r. Călin Peter Netzer), Alex Călin pentru rolul din „Moromeţii 3” şi Doru Bem pentru rolul din „Săptămâna Mare”.

„Alice On & Off” (r. Isabela Tent), „Leo Records: Strictly For Our Friends” (r. Ioana Grigore), „Maia – Portret cu mâini” (r. Alexandra Gulea), „Moartea lui Iosif Zagor” (r. Adi Dohotaru) şi „Opt Ilustrate din lumea ideală” (r. Radu Jude şi Christian Ferencz-Flatz) sunt titlurile nominalizate pentru categoria Cel mai bun film documentar.

În curs pentru Cel mai bun film de debut intră „Alice On & Off” (r. Isabela Tent), „Anul Nou care n-a fost” (r. Bogdan Mureşanu), „Captura” (r. Adi Voicu), „Clara” (r. Sabin Dorohoi), şi „Horia” (r. Ana Maria Comănescu).

Juriile care au stabilit nominalizările

Premiile Gopo au două jurii de preselecţie, pentru categoria lungmetrajelor şi pentru categoriile documentar şi scurtmetraj. Juriul pentru lungmetraje a fost alcătuit, ca şi până acum, din 11 profesionişti din domeniul cinematografic. Juraţii de anul acesta au fost criticii de film Dana Duma şi Ion Indolean, jurnalista Anca Vancu, regizorii Marian Crişan şi Constantin Popescu, actriţa Maria Popistaşu, producătoarea de film Anamaria Antoci, directoarea de imagine Ana Drăghici, curatorul de film Bogdan Movileanu, consultantul cultural Corina Şuteu şi scenaristul Florin Lăzărescu.

Din juriul de documentare şi scurtmetraje au făcut parte 5 profesionişti din industrie: criticii de film Cezar Gheorghe şi Andreea Chiper, regizorul Şerban Georgescu, producătoarea de film Velvet Moraru şi selecţionera de film Anca Păunescu.

42 de lungmetraje s-au regăsit pe lista propusă pentru nominalizările la categoria Cel mai bun film.

După anunţul nominalizărilor, peste 700 de profesionişti activi din toate domeniile industriei de film româneşti sunt invitaţi să voteze pentru desemnarea câştigătorilor trofeelor Gopo, prin intermediul unui mecanism de vot asigurat de firma de audit şi consultanţă PWC România, cu care organizatorii Premiilor Gopo au demarat un parteneriat încă din 2011.

Gala Premiilor Gopo este organizată de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei şi Babel Communications.

Statueta Gopo este realizată de sculptorul Adrian Ilfoveanu.