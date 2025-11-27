VIDEO „Prima legătură pe autostradă între două regiuni istorice ale României”. Se deschide circulația pe bucata lipsă de autostradă de la București la Focșani

„Este practic prima legătură pe autostradă între două regiuni istorice ale României”, spune șeful de la Drumuri, după ce traficul rutier va fi deschis de joi de la ora 15.00 pe porțiunea lipsă din autostrada „Moldovei” A7 la sud de Buzău. Odată cu darea în trafic a tronsonului, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă pe aproape 200 de km între București și Focșani, din care 145 de km vor fi doar pe A7.

„Infrastructura rutieră de mare viteză din România a ajuns la 1368 de km! Deschiderea circulației, astăzi, la ora 15.00, pe cei aproape 14 km de autostradă dintre Pietrosele și Municipiul Buzău face acum posibilă conectarea Munteniei cu Moldova printr-o infrastructură rutieră modernă. Este practic prima legătură pe autostradă între două regiuni istorice ale României”, transmite Cristian Pistol, directorul Companiei de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

„De astăzi se circulă pe aproximativ 200 km de autostradă, între București și Focșani, iar până la finalul acestui an este foarte posibil să se mai deschidă circulația pe încă 49 de km, până la Adjud”, mai spune Pistol.

Tronsonul 3 măsoară 13,9 kilometri și este construit de o asociere de firme din Turcia, Nurol (Lider) – Makyol. Este, de altfel, singurul lot din cele 14 tronsoane deschise sau aflate în lucru pe Autostrada A7 care este realizat de constructori din Turcia.

Contractul are o valoare de 1,093 miliarde lei (fără TVA), și a fost finanțat în mare parte prin Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Pe autostrada A7 pana la Focsani / Sursă: HotNews via Google Maps

Odată deschis traficului, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe aproape 145 de kilometri din autostrada A7, de la Ploiești (Dumbrava/A3) și până la nord de Focșani.

„Adică, în sfârșit, doar o oră și jumătate din nordul Capitalei până dincolo de Focșani, cu viteză legală. Comod, predictibil și, cel mai important, în siguranță. Este efectul unirii cioturilor pe care ne chinuim să le facem de vreo 25 de ani”, explică Asociația Pro Infrastructura.

A7 Ploiești – Buzău / Sursă: HotNews.ro

A7 Ploiești – Buzău, Lotul 3 (Pietrosul – Buzău)

Constructor : NUROL INŞAAT VE TICARET A.S. (lider) – MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S

: NUROL INŞAAT VE TICARET A.S. (lider) – MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S Lungime : 13,9 km

: 13,9 km Valoare : 1,1 miliarde de lei (fără TVA)

: 1,1 miliarde de lei (fără TVA) Contract semnat : 22.11.2023

: 22.11.2023 Lucrări începute : martie 2024 (termen de execuție 20 de luni)

: martie 2024 (termen de execuție 20 de luni) Termen de finalizare : noiembrie 2025

: noiembrie 2025 Stadiu la zi (noiembrie 2025): 94%

A7 sau „Coloana vertebrală” a Moldovei

Autostrada „Moldovei” A7 este o șosea de mare viteză de aproape 450 de km de la Ploiești la Siret, granița cu Ucraina. Autostrada A7 se află în diferite stadii de implementare: 120 km în folosință, 215 kilometri în lucru și aproape 115 km în licitație, din totalul de circa 450 km Ploiești – Siret.

I se mai spune și „coloana vertebrală” a infrastructurii rutiere pentru Moldova pentru că străbate regiunea de la Nord la Sud, legând-o cu Muntenia și urmând să preia tot traficul greu și de tranzit de pe DN2 (E85), unul dintre cele mai aglomerate și periculoase drumuri naționale din țară.

Din sectorul A7 Ploiești (A3/Dumbrava) – Buzău, până în prezent s-au deschis traficului aproape 50 de kilometri aferenți primelor două loturi, în timp ce lotul 3 de aproape 14 km va fi deschis acum, la final de noiembrie.

Mai departe de la Buzău spre Nord se circulă pe autostradă pe aproape 87 de kilometri până la nord de Focșani.

De la Focșani spre Bacău sunt așteptate spre deschidere în acest an măcar încă două alte tronsoane, în timp ce ultimul tronson spre Bacău și alte trei tronsoane de la Bacău la Pașcani sunt programate spre finalizare, cu întârziere, abia la anul.

Din cele 14 loturi contractate până acum pe A7, 11 sunt semnate cu UMB (5 tronsoane finalizate), toate în regiunea Moldovei.

Alte două tronsoane, de la Pașcani la Suceava, sunt atribuite către UMB, dar contractele încă nu au fost semnate. Practic, de la Buzău până la Pașcani și mai departe spre Suceava, toată A7 este sau va fi construită de companiile care țin de UMB-ul lui Dorinel Umbrărescu.