VIDEO Prima locomotivă pe care statul român a reușit să o cumpere în ultimii 15 ani a atins o viteză record în teste

Cea mai nouă locomotivă cumpărată de statul român, parte a unui contract de 150 milioane euro, a atins 200 km/h la centrul de teste de la Făurei, a anunțat Autoritatea pentru Reformă Feroviară. Cu pasageri va putea atinge maxim 160 km/h și va tracta trenuri cu cel mult 16 vagoane.

Parcul de locomotive care tractează trenurile românești de pasageri are o vârstă medie de peste 45 de ani și ele se defectează des și în destule cazuri iau și foc.

„Astăzi, 14 august 2025, la Centrul de Testări Feroviare Făurei, prima locomotivă electrică nou construită și achiziționată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) pentru statul român, în ultimii 15 ani, a continuat etapa de testare.

Momentul-cheie al zilei a fost verificarea capacității de rulare la viteza de 200 km/h, performanță atinsă cu succes în cadrul acestor probe”, spune ARF.

Locomotiva Alstom Traxx este parte a unui contract de 767 milioane lei (fără TVA) ce prevede livrarea a 16 unități și mentenanța pentru 20 de ani. Toate ar trebui să fie în țară până în august 2026. Primul tren de pasageri tractat de o astfel de locomotivă ar putea să circule cel devreme în primăvara anului viitor, însă mereu apar amânări când este vorba despre materialul rulant nou.

Locomotiva Traxx la Faurei (foto Autoritatea pentru Reforma Feroviara)

Locomotivele noi sunt produse la o uzină Alstom din Germania, iar cea care a atins 200 km/h este un prototip. După aceste teste va fi trimisă din nou la fabrica din Germania pentru alte modificări și se va începe producția de serie.

Pe unde vor circula noile locomotive, după ce vor fi livrate:

Dej-Brașov-București-Constanța;

Timișoara-Arad-Brașov-București-Constanța;

Timișoara-Cluj-Napoca-Iași;

Iași/Suceava-București-Constanța.





