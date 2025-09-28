VIDEO Primarul Chișinăului, după închiderea urnelor în Moldova: „Un partid a tot dezbinat, a chemat la ură”

Ion Ceban, primar al Chișinăului și lider al Blocului Alternativa, a acuzat, într-o declarație făcută la închiderea urnelor la alegerile parlamentare din Republica Moldova, că „primele persoane în stat” au avut în ziua alegerilor „un discurs plin de ură”.

Discursul lui Ion Ceban de după închiderea urnelor la alegerile parlamentare din Moldova a avut critici la adresa „unui partid” care a mizat pe absenteismul populației la urne.

„Vreau să mulțumesc tuturor cetățenilor care s-au mobilizat și au fost prezenți la secțiile de votare în număr foarte mare, care nu a fost prognozat de niciun sondaj de opinie. Toată lumea s-a așteptat la un absenteism, că oamenii vor rămâne acasă. Cel puțin asta a fost strategia unui partid care a tot dezbinat, a chemat la ură, cel puțin asta a fost strategia unui partid, ceea ce este inadmisibil într-o democrație”, a spus Ceban, fără să menționeze însă partidul la care se referă.

Se pare că se referă la PAS, partidul de guvernământ din Moldova, întrucât Ceban a reluat această acuză cu privire la „primele persoane în stat”.

„Cu regret am constatat foarte multe abateri de la legislația națională și cu mare regret, primele persoane în stat au continuat acest discurs plin de ură. Moldova are nevoie de liniște, are nevoie de pace, de unitate. Tot ce avem de făcut este să punem umăr cu umăr și să rezolvăm problemele de zi cu zi ale cetățenilor”, a spus primarul Chișinăului, a cărui alianță electorală este cotată cu șanse să intre în Parlament.

„Așa cum a votat Măria Sa cetățeanul Republicii Moldova, așa urmează să trăim în următorii patru ani de zile”, a mai spus Ion Ceban.

În data de 9 iulie, Ministerul de Externe de la București a confirmat că primarul din Chişinău, Ion Ceban, împreună cu alţi doi cetăţeni ai Republicii Moldova, au primit interdicţie de intrare în România, măsura fiind valabilă pentru o perioadă de cinci ani, atât pe teritoriul României, cât și în spațiul Schengen.

MAE a precizat că decizia a fost luată „din motive ce țin de considerente de siguranță națională”. Ceilalți doi cetățeni moldoveni care au interdicție sunt jurnalista Natalia Morari și fostul prim-ministru moldovean Vasile Tarlev.

Ulterior, șefa MAE român, Oana Țoiu, a declarat că decizia de a-i interzice primarului Chișinăului accesul în România a fost luată în contextul în care autoritățile române documentează de ceva timp „legăturile complicate” ale acestuia cu reprezentanți ai Rusiei. Ceban a respins acuzațiile, solicitând probe, și a calificat decizia drept o răfuială politică.

Ion Ceban conduce Mișcarea Alternativa Națională, formațiune membră a Blocului Alternativa.