VIDEO Primarul din Târgu Mureș anunță că DNA i-a interzis să își exercite atribuțiile de primar: „O lovitură dată încrederii în actul de justiție”

Soós Zoltán a transmis un mesaj video, luni, pe Facebook, și a anunțat că DNA Mureș i-a interzis exercitarea atribuțiilor de primar în Târgu Mureș pe o perioadă de 60 de zile. Un comunicat a transmis și municipalitatea, care a precizat că oficialul a fost plasat sub control judiciar și că de coordonarea activităților curente și proiectele aflate în desfășurare se va ocupa viceprimarul Kovács Mihaly Levente.

Primarul din Târgu Mureș susține că decizia DNA „contrazice flagrant hotărârea anterioară a instanței, care stabilise că pot să îmi exercit atribuțiile în mod legal și firesc”.

„Totul pornește de la un episod vechi, când în urma apelurilor repetate din partea unor vecini îngrijorați am încercat să clarific prezența stranie a unei mașini care apărea frecvent în apropierea caselor noastre. În zonă locuiesc multe familii cu copii. Acolo îmi cresc și eu copiii. Siguranța lor pentru mine e o grijă constantă, instinctivă, profund umană. A fost un gest de protecție, nu de interes personal. Am cerut informații tocmai pentru a înlătura orice suspiciune, orice gând neliniștitor, și când mi s-a confirmat că nu există pericole m-am oprit”, a declarat Soós Zoltán.

El susține că nu a folosit informațiile respective în niciun fel.

„Nu am profitat de ele. Nu am căutat vreun avantaj. Am acționat exact cum ar fi făcut orice tată responsabil, orice vecin atent la ceilalți, orice om căruia îi pasă cu adevărat de cei din jur. Aceste fapte deja analizate de instanță și considerate neproblematice sunt scoase acum din nou la lumină, reinterpretate și transformate într-un pretext. Mă întreb, cu durere, dar și cu lucididate, dacă nu cumva ne aflăm un fața unei decizii motivate politic”, a continuat edilul.

Primarul din Târgu Mureș susține că a „respectat cu strictețe toate condițiile impuse inițial de instanță”.

„N-am încălcat nicio regulă, nicio dispoziție. De aceea, ceea ce mi se întâmplă acum nu doar că mi se pare profund nedrept, dar e și o lovitură dată încrederii în actul de justiție. Voi contesta această decizie, pentru că sunt convins că adevărul va ieși la iveală. Cred cu toată ființa că dreptatea nu poate fi ignorată la nesfârșit și că justiția română va înțelege că am acționat cu bună-credință în exercitarea atribuțiilor”, a mai declarat el în mesajul transmis luni seară.

Primăria Târgu Mureș a precizat că primarul Soós Zoltán a fost plasat sub control judiciar de DNA și că viceprimarul Kovács Mihaly Levente va prelua coordonarea activităților curente și proiectele aflate în desfășurare, potrivit Mediafax.

Sooz Zoltán a câștigat un al doilea mandat consecutiv de primar al municipiului Târgu Mureș la alegerile din iunie 2024. În decembrie, el a fost reținut de procurorii anticorupție, fiind acuzat că a primit de la un om de afaceri, în mod repetat, opere de artă în valoare totală de 200.000 de euro pentru ca unei firme să îi fie atribuite contracte cu primăria.

În mai 2023, edilul anunțase că a fost informat de DNA – Serviciul Teritorial Târgu Mureș că este cercetat într-un dosar referitor la angajări în administrația publică locală.