„Borduriada” lui Robert Negoiță continuă. Primăria Sectorului 3 inventează trotuare roșii pe spațiul verde din marginea Parcului IOR

O operațiune de amenajare a unui trotuar cu pavele roșii și borduri are loc în Sectorul 3, de data aceasta chiar lângă Parcul IOR. Primăria Sectorului 3 amenajează, prin intermediul unei firme, un trotuar pe spațiul verde, scrie site-ul B365.ro.

De câteva săptămâni locuitorii care stau pe câteva străzi de la marginea Parcului IOR asistă la o nouă operațiune de amenajare a unui trotuar într-o zonă în care acesta nu exista. De această dată nu este vorba de desființarea unor părți din grădinile din fața blocurilor și transformarea lor în trotuare cu dale roșii, cum s-a făcut în trecut, ci de spațiul minuscul dintre gardul Parcului IOR și parcarea de mașini.

Operațiunea are loc în zona străzii Lotrioara.

Practic o suprafață verde cu o lățime de circa 1 metru este betonată cu biscuiți de piatră roșii „marca Negoiță”, așa cum tind să fie toate trotuarele din sector.

În urma unor sesizări făcute de cetățeni, city managerul Capitalei, Lucian Judele, a chemat poliția locală pentru a identifica muncitorii care se ocupă de amenajarea trotuarului și care nu au putut să prezinte o autorizație pentru desfășurarea lucrărilor.

În urma lucrărilor la viitorul trotuar amenajat în această zonă mai mulți copaci au fost vătămați. Întrucât pe lângă aceștia s-a turnat nisip și s-au montat pavele, arborii au mari șanse să se usuce.

„Am venit în această dimineață și, într-adevăr, am observat copaci care sunt vătămați, atinși, în urma acestor lucrări. Copaci cărora li s-au rupt de tot rădăcinile. Și acest, să zicem așa, viitor trotuar pe care Primăria Sectorului 3 dorește să-l facă la limita parcului IOR. Dar unde? Nu într-o parcare, nu beton peste beton, ci pe spațiul verde”, a declarat Judele.

