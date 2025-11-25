VIDEO Primele imagini cu drona căzută în curtea unui localnic din județul Vaslui. „A auzit un vuiet și apoi o lovitură puternică în spatele casei”

O dronă care a survolat mai multe ore teritoriul României, marți dimineață, s-a prăbușit în localitatea Puiești din județul Vaslui, aflată la aproximativ 50 de kilometri de granița României.

Drona a căzut în curtea unui localnic din localitatea Puiești. El a fost cel care a alertat autoritățile, după ce a auzit o bubuitură, a declarat, în direct la Digi24, Eduard Popica, prefectul județului Vaslui.

„Ne-a comunicat că a auzit un sunet, un vuiet, după care o lovitură puternică în spatele casei. Mergând, a identificat acest obiect căzut, apoi l-a sunat pe domnul primar, apoi el m-a sunat pe mine”, a declarat prefectul județului.

Imagini cu drona căzută în curtea localnicului din Puiești:

Prefectul a mai spus că „drona are 1,5-2 metri”. „Este distrusă acum, fiind căzută de la mare altitudine. Toate elementele sunt în grădina unui cetățean. Zona a fost securizată și până la venirea autorităților nu are nimeni acces în zonă”, a mai spus el.

La fața locului sunt mai multe echipaje.

Mai multe aeronave de luptă au fost ridicate marți dimineață de la sol, din Baza 57 Mihail Kogălniceanu și de la baza aeriană 86 Fetești, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au depistat ținte care au încălcat spațiul aerian național, a anunțat MApN.

Locuitorii din Galați, Tulcea și Vrancea, dar și Vrancea au primit mesaje de avertizare RO-Alert. Ulterior, ministrul Apărării a anunțat că o dronă fără încărcătură explozivă a fost găsită prăbușită în județul Vaslui.