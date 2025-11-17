VIDEO Primele imagini cu evacuările din Ceatalchioi. Oamenii sunt trasportați către Tulcea cu microbuze

Autoritățile au anunțat că au început luni după-amiază evacuarea satului Ceatalchioi, după ce dimineață au evacuat satul Plauru, din cauza pericolului iminent de explozie apărut pe fondul incendiului de pe nava cu combustibil ancorată pe malul ucrainean al Dunării, în urma atacurilor cu drone rusești împotriva Ucrainei. Alți 40 de oameni au fost evacuați, fiind transportați către Tulcea.

„Până în acest moment, au fost evacuate aproximativ 40 de persoane din localitatea Ceatalchioi. Acestea sunt transportate către municipiul Tulcea cu microbuzele puse la dispoziție de structurile Ministerului Afacerilor Interne și de autoritățile locale”, a anunțat ISU Tulcea.

Video: ISU Tulcea

„Forțele de intervenție sunt în continuare prezente la fața locului și acționează pentru monitorizarea permanentă a situației, precum și pentru evacuarea tuturor persoanelor aflate în zona de risc”, au precizat reprezentanții ISU Tulcea, potrivit unei actualizări transmise de Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU).

Video: ISU Tulcea

Luni dimineață, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Tulcea a decis evacuarea persoanelor din satul Plauru, ca măsură preventivă, iar potrivit primarului comunei Ceatalchioi, Tudor Cernega, au fost evacuate 18 persoane, din care trei copii, din localitatea aflată peste Dunăre de portul ucrainean Ismail, unde este ancorată nava aflată în pericol de explozie.

„Azi-noapte (noaptea de duminică spre luni, n.r.), o dronă a lovit niște camioane cu GPL, iar flacăra a ajuns și la 300 de metri înălțime. A bubuit un camion, substanța din camion a ajuns la un altul și au bubuit pe rând. Oamenii s-au speriat. Au ajuns bucăți de caroserie la noi pe mal, la oameni în case. S-au speriat”, a declarat presei primarul comunei Ceatalchioi, Tudor Cernega, citat de Agerpres.

„Au fost evacuate 17, 18 persoane. Pe cei din satul Plauru avem unde să-i punem. Pot să stea și la mine. (…) Eu am zis întotdeauna, lucrurile trebuie privite cu mai multă seriozitate și luate măsurile preventiv. Acum mă gândesc la drumul județean. Nu s-a putut rezolva nici acum. Suntem zona cea mai afectată. În caz de evacuare, își vor rupe mașinile”, a mai spus edilul Cernega în cursul dimineții.

Comuna Ceatalchioi numără aproximativ 500 de locuitori, iar localitatea reședință de comună are aproximativ 200 de persoane.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Delta a pus la dispoziția persoanelor care trebuie să evacueze satul Ceatalchioi peste 10 mijloace de transport, însă acțiunea se desfășoară cu dificultate, deoarece oamenii nu vor să-și lase în urmă gospodăriile.

„O mare parte a populației a reușit să se evacueze cu mijloace proprii. A doua etapă a acțiunii este evacuarea cu mijloace aparținând ISU Delta. Este destul de dificil. Oamenii sunt în vârstă și nu doresc să-și părăsească gospodăriile. Au fost evacuate șase familii. Avem peste 10 mijloace pentru transportul persoanelor, iar la solicitarea noastră, a ISU Delta și a Prefecturii județului Tulcea, bacul nu-și va suspenda activitatea pe timpul nopții”, a spus, pentru agenția de presă citată, inspectorul șef al ISU Delta, Daniel Petrov.

În cursul zilei de luni, populația din satul Ceatalchioi a primit mesaje Ro-Alert în care a fost anunțată că trebuie să evacueze localitatea, aceasta aflându-se la limita pericolului reprezentat de explozia navei încărcată cu combustibil.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decis, luni dimineața, evacuarea satului Plauru și suspendarea traficului rutier și naval pe brațul Chilia al Dunării. Cursa care urma să plece luni după-amiază din Tulcea spre satul Periprava, având la bord trei tone de alimente de strictă necesitate, a rămas ancorată în portul Tulcea.

Arafat: Impactul unei posibile explozii poate fi pe o rază de 4 – 5 kilometri

Impactul unei posibile explozii a navei cu GPL incendiată pe teritoriul Ucrainei poate fi pe o rază de 4-5 kilometri, iar cetățenii din două sate din Delta Dunării sunt evacuați, vor fi duși în municipiul Tulcea și le va fi asigurată cazarea, a declarat, anterior în cursul zilei luni, șeful DSU, Raed Arafat.

„Nava încă are incendiu la bord. Cantitatea de gaz este foarte mare, conform unor simulări care s-au făcut în caz de explozie poate să fie un impact pe o rază de 4,5-5 km, conform calculelor făcute de experți. Așa că pentru a fi mai preventiv și pe partea sigură, se evacuează inclusiv Ceatalchioi. Populația va fi dusă la Tulcea, asigurată cazarea și totul conform deciziei Comitetului Județean pentru Situații de Urgență”, a precizat Raed Arafat, într-o intervenție la Antena 3.

Conform acestuia, când riscul scade și nu mai există pericol, oamenii se vor întoarce acasă.

„Poate să fie vorba și de câteva ore, sau maxim până mâine, până se clarifică situația navei, care are un incendiu la bord și, cum am zis, are o cantitate mare, vorbim de 4.400 de tone de gaz, care acum ard la ieșire de la ventile. Se vede cum arde gazul care iese, dar totuși există riscul, dacă se încălzește sau dacă zona unde e stocat gazul se încălzește, să există o explozie. Asta este ce consideră experții, așa că decizia noastră este să rămânem pe partea de prevenție și să nu riscăm deloc cu populația”, a mai spus Raed Arafat.

Șeful DSU a precizat că se ține legătura cu autoritățile ucrainene, iar situația de la acest moment impune evacuarea localităților Plauru și Ceatalchioi. „Este o evacuare preventivă, am mai evacuat și mult mai mulți, am mai evacuat și 1.000 de persoane și 1.500, așa că este o chestiune care este gestionabilă de către autoritățile din județul Tulcea, fără nicio problemă”, a adăugat Arafat.

O navă încărcată cu GPL a fost cuprinsă de flăcări, în zona orașului ucrainean Ismail, în apropierea graniței cu România, în urma unui atac cu drone desfășurat noaptea trecută pe teritoriul Ucrainei.