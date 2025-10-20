VIDEO Primele imagini cu jaful de la Luvru: Un vizitator al muzeului l-a filmat pe unul dintre hoți în acțiune

Expert al poliției franceze analizând geamul pe care au intrat hoții care au furat bijuterii din Luvru. Foto: BSST / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Vânătoarea a început: după spectaculosul jaf de duminică dimineață de la Muzeul Luvru din Paris, poliția franceză este pe urmele a patru infractori care au fugit cu opt „bijuterii ale coroanei Franței”, transmite AFP.

Canalele de știri franceze au transmis imagini, filmate cu un telefon mobil de un vizitator, în care se vede unul dintre hoți tăind geamul unei vitrine.

Acesta are pe el o vestă galbenă, care a fost recuperată de autorități după ce a fost găsită de un „cetățean”, potrivit procurorului din Paris, Laure Beccuau.

The Louvre robbery was carried out by a group of four criminals, two of whom disguised themselves as workers and wore yellow vests, according to Le Parisien.



According to the newspaper, two of the nine stolen pieces of jewelry have already been recovered. pic.twitter.com/DxEMURt0O5 — lone wolf (@MApodogan) October 19, 2025

Puțin după începerea programului de vizitare de duminică, în jurul orei locale 09:30, o ncelă utilitară s-a ridicat lângă un balcon al celebrului muzeu.

🇫🇷 #France Louvre Robbery in 7 Minutes — Criminals Acted Like in "Ocean's Eleven"

Unknown perpetrators pulled off a daring robbery at the Louvre, entering the Apollo Gallery using a cherry picker through a building under construction. The entire heist took just 7 minutes.… pic.twitter.com/TCYAGN8sxu — Military Conflicts (@Alex_RobertsJ) October 19, 2025

Hoții au tăiat două vitrine cu polizorul unghiular

După ce au tăiat o fereastră cu un polizor unghiular, doi hoți au pătruns în galeria lui Apollo, comandată de Ludovic al XIV-lea pentru a-și arăta gloria de Rege-Soare.

Sala adăpostește „colecția regală de pietre prețioase și diamantele Coroanei”, care numără aproximativ 800 de piese.

Hoții au tăiat geamurile a deschid două vitrine cu polizorul unghiular. Aceștia, care aveau fețele acoperite, au furat nouă piese, toate din secolul al XIX-lea.

Coroana împărătesei Eugénie, soția lui Napoleon al III-lea (împărat între 1852 și 1870), a fost abandonată de hoți în timpul fugii. Starea acesteia este „în curs de examinare”, potrivit Ministerului Culturii.

Însă au fost furate opt piese „de o valoare patrimonială inestimabilă”, potrivit autorităților. Printre acestea se numără diadema Eugeniei, care are aproape 2.000 de diamante, și colierul din safire al Mariei-Amelie, ultima regină a Franței și al Hortensei de Beauharnais (mama lui Napoleon al III-lea). Acesta este compus din opt safire și 631 de diamante, potrivit site-ului web al Luvrului.

Operațiunea a durat șapte minute. Ea a fost realizată de hoți „experimentați” care ar putea fi „străini” și „posibil” să fie cunoscuți pentru fapte similare, a declarat Laurent Nuñez.

Potrivit Ministerului Culturii, datorită intervenției agenților muzeului, „infractorii au fost puși pe fugă, lăsând în urmă echipamentele”.



