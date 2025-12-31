VIDEO Primele țări din lume care au intrat în 2026. Focuri de artificii spectaculoase la Auckland și Sydney

Focuri de artificii la Sydney la trecerea dintre 2025 și 2026, FOTO: Robert Wallace / Wallace Media Network / Alamy / Profimedia Images

Micuțul atol Kiritimati, cunoscut și sub numele de Insula Crăciunului, a întâmpinat oficial anul 2026, devenind primul loc din lume care a făcut acest lucru, relatează BBC. Locuitorii atolului ce face parte din țara insulară Kiribati din Oceanul Pacific au sărbătorit trecerea în Anul Nou la ora 12:00, ora României.

Kiribati este alcătuită din mai mulți atoli – recife de corali în formă de inel – și se întinde pe aproape 4.000 km de la est la vest. Arhipelagul are o populație de aproximativ 116.000 de locuitori, majoritatea insulelor sale fiind locuite. Deși se află aproape direct la sud de Hawaii, Kiribati sărbătorește Anul Nou cu o zi întreagă mai devreme.

Cei aproximativ 600 de oameni care locuiesc pe Insulele Chatham a Noii Zeelande au fost următorii care au întâmpinat anul 2026, cu 15 minute mai târziu. În jur de 100 de locuitori și-au petrecut ultimele momente din 2025 la barul Hotelului Chatham, singurul de aici.

Insulele cu o populație de puțin peste 700 de locuitori sunt situate la aproximativ 800 de kilometri est de Noua Zeelandă și au propriul fus orar.

„Ceea ce ne unește pe toți este dragostea pe care o avem pentru acest loc. Asta vom avea mereu în comun”, a declarat pentru BBC Toni Croon, proprietara hotelului.

„Este ceva special să întâmpini anul 2026 într-un loc atât de îndepărtat și izolat”, a subliniat ea.

Focuri de artificii în Noua Zeelandă și Australia

La ora 13:00, ora României în Noua Zeelandă și națiunile insulare Samoa și Tonga s-au desfăcut sticlele de șampanie. La Auckland au fost organizate spectacole elaborate de lumini și focuri de artificii în zonele emblematice ale orașului, în special la Turnul Sky, cu o înălțime de 328 de metri, cel mai înalt turn din emisfera sudică.

Spectacolele de lumini și muzica au marcat, de asemenea, trecerea în Noul An și în capitala Wellington.

Sărbătorile de la plaja Bondi din Sydney au fost însă anulate. La ora 15:00, a fost rândul orașului Sydney. În metropola australiană, 9 tone de artifici au fost lansate spre cer în jurul emblematicului Pod Harbour și a Operei. Cu toate acestea, în urma atacului terorist mortal de pe plaja Bondi de acum două săptămâni, sărbătorile de pe faimoasa plajă au fost anulate.

Happy New Year Australia! Here's the fireworks display at Sydney Harbour Bridge! #NewYear pic.twitter.com/QW0fWFGDBP — Untoz (@Untozx) December 31, 2025

Japonia va intra în 2026 la 17:00 ora României, China la 18:00

După estul Oceaniei, lista locurilor care vor intra primele în anul 2026 continuă cu alte țări și regiuni din Pacific, inclusiv Fiji și părți ale Rusia orientale, precum și numeroase insule din Pacificul de Sud.

Pe măsură ce noaptea trece în ora locală în Asia de Est, metropole majore precum Tokyo, Seul sau Beijing intră în 2026. Continuând spre vest, Revelionul va fi celebrat în Asia Centrală, Orientul Mijlociu și Europa, iar, în cele din urmă, în Americile de Nord și de Sud.

Samoa Americană, situată la doar 220 de kilometri est de Samoa, de cealaltă parte a Liniei Internaționale de Date, va fi ultimul loc locuit de pe Pământ care va întâmpina Anul Nou.