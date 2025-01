VIDEO Primul serial din cariera lui Robert De Niro îl pune într-o ipostază inedită pe Netflix

Actorul american Robert De Niro va juca la vârsta de 81 de ani în primul serial de cariera sa, „Zero Day”, o serie limitată de la Netflix, care îl va pune într-o ipostază inedită, relatează IndieWire.

Cunoscut pentru rolurile sale de mafioți, care i-au și adus un Premiu Oscar în 1975 grație interpretării sale din filmul Nașul II, De Niro va trece în serialul Netflix de cealaltă parte a legii. El va juca în Zero Day rolul unui fost președinte al Statelor Unite respectat, care are misiunea de a descoperi teroriștii ce au organizat un atac cibernetic devastator.

Angela Bassett interpretează rolul președintelui american în funcție, în timp ce actrița americană Lizzy Caplan este fiica lui De Niro în poveste. Din distribuție mai fac parte, printre alții Jesse Plemons, Joan Allen, Connie Britton, Dan Stevens și Matthew Modine.

„Zero Day este o miniserie în care Robert De Niro joacă rolul lui George Mullen, un fost președinte american respectat, care, în calitate de șef al Comisiei Zero Day, este însărcinat să găsească autorii unui atac cibernetic devastator ce a provocat haos în întreaga țară și mii de victime”, afirmă descrierea oficială a serialului publicată de Tudum, site-ul de știri al Netflix.

„Dezinformarea se răspândește fără opreliști iar ambițiile personale ale oamenilor puternici din tehnologie, Wall Street și guvern se ciocnesc. Căutarea neclintită a adevărului de către Mullen îl forțează să se confrunte cu propriile secrete întunecate, punând în pericol tot ce îi este drag”, continuă descrierea pentru Zero Day.

Netflix a dezvăluit acum și un trailer mai lung pentru serial, după unul de tip „teaser” lansat în decembrie.

Robert De Niro a spus că să joci într-un serial e ca și cum ai filma 3 lungmetraje consecutive

Seria limitată Zero Day este scrisă și produsă de cineaștii Eric Newman (Narcos) și Noah Oppenheim (The Thing About Pam, Jackie), cu Lesli Linka Glatter, veterana din Mad Men și The Leftovers, va fi producător principal și regizor al celor șase episoade.

Un alt producător și scenarist al serialului este autorul și jurnalistul american Michael S. Schmidt, câștigătorul a două Premii Pulitzer în 2018 pentru reportaje separate din anul precedent.

Serialul a fost anunțat de Netflix în martie 2023, marea dezvăluire fiind că platforma de streaming l-a convins pe De Niro să joace într-un serial. În pofida unei cariere ce se întinde de-a lungul a mai bine de jumătate de secol, actorul veteran nu jucase niciodată într-o serie pentru micile ecrane.

Vorbind despre acest subiect anul trecut, De Niro a declarat la Festivalul Tribeca din Lisabona că prima sa serie a fost ca și cum ar fi jucat în trei filme consecutive.

„A face o serie limitată este diferit. Este un angajament mult mai lung, cinci sau șase luni, și are un alt ritm”, a spus De Niro. „A face o serie limitată este ca și cum ai face trei filme artistice la rând”, a adăugat actorul nominalizat anul trecut la Premiul Oscar pentru interpretarea sa din filmul Killers of the Flower Moon al lui Martin Scorsese.

El spus de asemenea că este recunoscător pentru faptul că nu a avut „șase regizori diferiți, fiecare cu idei sau moduri de lucru diferite, care să trebuiască să fie aliniați la esența serialului”, așa cum se întâmplă în cazul multor seriale. Pentru Zero Day Lesli Linka Glatter a fost regizorul tuturor episoadelor.

Serialul Zero Day va avea premiera pe Netflix pe 20 februarie, după cum indică de altfel noul trailer dezvăluit miercuri de platforma de streaming.

