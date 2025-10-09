VIDEO Primul trailer al noului serial „Game of Thrones”. Când va avea premiera

Postul de televiziune HBO a publicat joi primul trailer al serialului „A Knight of the Seven Kingdoms”, un prequel al celebrei producții „Game of Thrones” („Urzeala Tronurilor”). Noul serial dramatic va consta în șase episoade, cu o durată de o jumătate de oră fiecare, și va avea premiera pe 18 ianuarie 2026, scrie publicația americană Variety.

„Cu un secol înaintea evenimentelor din «Game of Thrones», doi eroi improbabili rătăcesc prin Westeros: un cavaler tânăr, naiv, dar curajos, Ser Duncan the Tall (Duncan cel Înalt), și micuțul său scutier, Egg. Într-o epocă în care dinastia Targaryen încă deținea Tronul de Fier, iar amintirea ultimului dragon nu dispăruse încă din memoria colectivă, destine mărețe, dușmani puternici și aventuri periculoase îi așteaptă pe acești prieteni improbabili și incomparabili”, menționează sinopsisul oficial al noii producții, potrivit Agerpres.

Serialul TV „A Knight of the Seven Kingdoms” are la bază cele trei nuvele publicate de romancierul George R. R. Martin în seria „Tales of Dunk and Egg”: „The Hedge Knight”, în 1998, „The Sworn Sword”, în 2003, și „The Mystery Knight”, în 2010. Cele trei nuvele au fost apoi grupate și publicate împreună într-un roman unic, „A Knight of the Seven Kingdoms”, apărut în librării în anul 2015.

În noua producție de televiziune, actorul Peter Claffey joacă rolul lui Ser Duncan the Tall, un cavaler rătăcitor din Westeros, iar Dexter Sol Ansell îl interpretează pe micuțul său scutier Egg, care este de fapt prințul Aegon Targaryen (fără nicio legătură cu personajul cu același nume din celălalt prequel desprins din universul „Game of Throns”, intitulat „House of the Dragon” și produs tot de HBO).

În acest serial TV mai joacă actorii Finn Bennett, Bertie Carvel, Daniel Ings, Tanzyn Crawford, Sam Spruell, Ross Anderson, Edward Ashley, Henry Ashton, Youssef Kerkour, Daniel Monks, Shaun Thomas, Tom Vaughan-Lawlor, Steve Wall și Danny Webb.

„A Knight of the Seven Kingdom” este scris de Martin și Ira Parker (cunoscuți pentru „House of the Dragon”), care sunt și producători executivi.

Adina Smith („Lessons In Chemistry”, „Hanna”) va regiza primele trei episoade ale noii producții TV, iar Owen Harris le va regiza pe ultimele trei.