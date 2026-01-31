VIDEO Protest la Budapesta, după declarațiile unui ministru la adresa romilor: „Guvernul ațâță ura”

Câteva sute de persoane s-au adunat sâmbătă la Budapesta, pe un fundal muzical al etniei rome, pentru a cere demisia ministrului ungar al transporturilor după afirmațiile acestuia de romi, care ar trebui – potrivit lui – „să curețe toaletele scârboase” din trenuri, relatează France Presse și Agerpres.

Cuvintele lui Janos Lazar au suscitat indignare în contextul apropiatelor alegeri din 12 aprilie, la care sondajele independente plasează opoziția în fața partidului premierului naționalist Viktor Orban, care conduce țara de aproape 16 ani.

Câțiva manifestanți puteau fi văzuți și în apropierea parlamentului ungar la începutul protestului, pe o vreme rece și ploioasă.

„Ei fac toate astea de teama de a pierde puterea. Când au nevoie de noi suntem ‘romii cei buni’ pe care îi dau ca exemplu, iar când nu au nevoie suntem ‘romi criminali’”, a declarat pentru AFP Gusztav Lakatos. Pentru acest muncitor în construcții de 38 de ani, cuvintele lui Lazar „depășesc de această dată toate limitele”.

„Eu nu sunt romă, dar nu putem închide ochii. Lazar trebuie să demisioneze”, intervine și Barbara Budafoki, o învățătoare în vârstă de 53 de ani, reproșând guvernului că „ațâță ura”.

Partidul lui Orban ar putea fi penalizat la urne

Janos Lazar se exprimase într-o reuniune publică, în cadrul campaniei pentru alegerile legislative, pe fondul penuriei de mână de lucru în Ungaria, țară închisă refugiaților.

Deși își ceruse scuze, ministrul a fost ținta manifestanților care protestau în cursul unui miting joi.

Adeseori victime ale discriminării, romii constituie cea mai mare minoritate națională în Ungaria, cu circa 7% din cei 9,5 milioane de locuitori ai țării.

Unii analiști politici estimează că remarcile lui Lazar ar putea penaliza la urne coaliția conservatoare al lui Orban, după ce fusese susținută masiv la ultimele alegeri.

Balint Horvath, în vânzător de 22 de ani, vrea să creadă că „această gașcă de amatori” va fi „trimisă acasă în aprilie” și că „oricine a comis crime va trebui să dea socoteală”.