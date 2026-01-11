VIDEO Proteste în Iran: oamenii au ieșit din nou în stradă, sub dronele autorităților. „Trăiască Șahul”, strigă manifestanții

Imagine de la protestele din Teheran de vineri, 9 ianuarie 2026. Credit: VALIDATED UGC / AP / Profimedia

O mulțime mare de oameni s-a adunat în cartierul Punak din Teheran, duminică seară, în 15-a zi de proteste antiguvernamentale din Iran. Activiștii pentru drepturile omului spun că bilanțul deceselor înregistrate în cele două săptămâni de manifestații din țară a trecut de 500.

Unul dintre sloganurile scandate la protestul de duminică din Teheran a fost „Trăiască Șahul”, conform imaginilor primite de publicația independentă Iran International.

ویدیو‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد معترضان در شامگاه یکشنبه ۲۱ دی ماه در پونک تجمع کرده و شعار‌هایی از جمله «‌جاوید‌شاه جاوید شاه» سر می‌دهند. pic.twitter.com/gyWAFYBQ9s — ايران اينترنشنال (@IranIntl) January 11, 2026

Aflat în exil, fiul ultimului șah al Iranului l-a îndemnat pe președintele american Donald Trump să sprijine eforturile de „eliberare” a Iranului. „Sunt pregătit să revin în Iran cu prima ocazie posibilă. Plănuiesc deja acest lucru”, a declarat Reza Pahlavi la Fox News, citat de AFP.

Deasupra Teheranului zburau duminică seară drone operate de stat, a spus un martor într-o înregistrare video trimisă publicației Iran International.

یک مخاطب با ارسال ویدیویی به ایران‌اینترنشنال می‌گوید که شامگاه یکشنبه پهپادهای حکومت در آسمان تهران پرواز می‌کنند. با این حال صدای جمعیت معترض در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی در ویدیو شنیده می‌شود. pic.twitter.com/7ql3JXyEPP — ايران اينترنشنال (@IranIntl) January 11, 2026

Protestele din Iran au început în 28 decembrie, când oamenii au ieșit în stradă pentru a protesta pe teme economice. De atunci, manifestațiile au continuat în fiecare zi și s-au transformat între timp în demonstrații mai generale împotriva regimului teocratic de la Teheran.

Într-un interviu duminică pentru televiziunea de stat, președintele Iranului a acuzat Statele Unite și Israel că „încearcă să escaladeze” tensiunile sociale.

„Au luat câțiva oameni aici, în interior și în străinătate, și i-au antrenat. Au adus teroriști din străinătate în țară”, a adăugat Masoud Pezeshkian.

Administrația Trump analizează opțiuni de răspuns

Președintele american Donald Trump a fost informat în ultimele zile cu privire la noi opțiuni de atac militar împotriva Iranului, a scris The New York Times.

Wall Street Journal a relatat că, marți, șeful Casei Albe urmează să fie informat cu privire la opțiuni specifice de răspuns pentru situația din Iran, printre scenariile posibile fiind consolidarea surselor antiguvernamentale în mediul online, desfășurarea de operațiuni cibernetice, introducerea unor sancțiuni suplimentare și atacuri militare.

Potrivit WSJ, nu este așteptată o decizie finală din partea lui Trump la întâlnirea de marți, discuțiile fiind încă într-un stadiu incipient.

În interviul pentru Fox News, fiul ultimului șah din Iran l-a descris pe Trump drept „un om devotat păcii și luptei cu foțele malefice”.

„Să facem Iranul măreț din nou”, a spus Pahlavi.

Sloganul „Să facem din nou Iranul măreț” este o adaptare directă a celebrului slogan al lui Donald Trump, „Să facem America măreață din nou” („Make America Great Again”).

Manifestații și în alte țări

În acest weekend au avut loc manifestații și în Europa, și în Australia, unde iranienii au organizat demonstrații pentru a transmite un mesaj de solidaritate cu cei de acasă, scandând sloganuri împotriva regimului de la Teheran și în sprijinul Prințului Reza Pahlavi.

Au avut loc manifestații în Glasgow, Scoția, precum și în Gothenburg, Suedia.

Iranians in Glasgow, Scotland held a large rally on Sunday backing a call by Prince Reza Pahlavi for nationwide protests in Iran. pic.twitter.com/sYcq8z1qOt — Iran International English (@IranIntl_En) January 11, 2026

O manifestație a avut loc și în Țările de Jos, unde protestatarii au scandat „moarte lui Khamenei” și „Trăiască Shahul”.

Iranians living in the Netherlands held a rally in support of nationwide protests in Iran, chanting “Long live the Shah (King)” and “death to Khamenei” while carrying the pre-1979 Lion and Sun flag, videos received by Iran International showed. pic.twitter.com/XnKSk0Q3Bb — Iran International English (@IranIntl_En) January 11, 2026

La Londra și Istanbul, iranienii și activiștii au organizat manifestații în fața misiunilor diplomatice iraniene, iar demonstranți s-au adunat și la Poarta Brandenburg din Berlin.