VIDEO Violențe în Irlanda de Nord, după o tentativă de viol de care sunt acuzați doi adolescenți români / Casele străinilor, incendiate de localnici

Mai multe locuințe au fost incendiate, luni seara, în orașul Ballymena din Irlanda de Nord în atacuri cu aparentă motivație rasistă, a anunțat poliția din această țară. Violențele au izbucnit după ce doi români, în vârstă de 14 ani, au fost acuzați că au încercat să violeze o adolescentă, relatează publicația locală The Irish News, The Guardian și The Telegraph.

Cei doi băieți acuzați de tentativă de viol au fost prezentați instanței, luni, în sistem video, și au vorbit cu ajutorul unui translator care le-a tradus inclusiv acuzațiile în limba română, scrie The Guardian. Identitatea lor nu poate fi dezvăluită public pentru că nu au vârsta necesară, scriu publicațiile citate.

Aceștia sunt acuzați că, în 7 iunie, au încercat să o violeze oral pe o adolescentă în Ballymena, oraș din Comitatul Antrim. Cei doi băieți neagă acuzația.

Un ofițer de poliție a declarat în instanță că autoritățile îl caută pe un al treilea suspect, care este „cam de aceeași vârstă”.

Locuințele străinilor din oraș, atacate

După ce adolescenții au fost inculpați, în centrul orașului aflat la aproximativ 40 de kilometri nord de Belfast, a izbucnit haosul. Sute de persoane au ieșit pe străzi pentru a-și exprima furia față de caz.

Potrivit poliției, oameni din mulțime au încercat să incendieze casele familiilor străine, iar spre forțele de ordine au aruncat cu cocktailuri Molotov, materiale pirotehnice și cărămizi.

În incidente au fost răniți 15 polițiști, iar unii dintre ei au avut nevoie să fie duși la spital pentru tratament. Patru case au fost avariate de incendii, iar trei persoane au fost evacuate din locuințele lor, în ceea ce autoritățile investighează drept atacuri cu aparentă motivație rasistă.

Politicienii nord-irlandezi au condamnat violențele.

„În Ballymena au existat îngrijorări tot mai mari cu privire la amploarea migrației în oraș, iar acesta ar fi fost un factor în protestul complet pașnic”, a explicat Jim Allister, parlamentar de North Antrim.

Ministrul sănătății, Mike Nesbitt, a vizitat marți locuințele avariate.

„Înțeleg că oamenii au îngrijorări cu privire la imigrație. Există modalități legitime de a exprima aceste îngrijorări – aseară nu a fost una dintre ele”, a declarat Nesbitt.

Potrivit The Guardian, în ultimii ani, au existat mai multe atacuri și incidente de intimidare împotriva străinilor din comitatul Antrim, forțându-i pe unii să plece.