VIDEO PSD folosește imaginea lui David Popovici într-un spot electoral al lui Daniel Băluță. Reacții

În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD București îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului din Sectorul 4.

Campionii olimpici David Popovici și Diana Mocanu apar într-un spot distribuit de PSD București și marcat drept „material publicitar politic”. E vorba despre un clip de promovare al lui Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul PSD la Primăria Capitalei.

Sportivii nu și-au dat acordul pentru această asociere. Ce spune staff-ul de campanie al lui Daniel Băluță, contactat de GOLAZO.ro, siteul de sport al Hotnews.