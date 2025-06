VIDEO Putin avertizează în mod direct Berlinul: „Ce este asta, dacă nu implicarea Germaniei într-un conflict armat direct cu Rusia?”

Președintele rus Vladimir Putin a avertizat joi Germania că Moscova va considera că Berlinul este implicat direct în războiul din Ucraina dacă va furniza Kievului rachete de croazieră Taurus, dar a afirmat că este dispus să discute cu cancelarul Friedrich Merz, informează Reuters.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat mai devreme în cursul lunii iunie, că Germania nu ia în considerare livrarea rachetelor de croazieră Taurus, care au o rază de acțiune de peste 300 de mile (480 de kilometri), către Ucraina, în ciuda solicitărilor repetate ale Kievului.

Putin a afirmat că, pentru a lansa rachetele Taurus, Ucraina ar avea nevoie de informații din sateliți occidentali și de ofițeri germani care să se ocupe de țintire, ceea ce, dacă rachetele ar fi lansate asupra Rusiei, ar însemna că ofițerii germani sunt cei care ar lovi, de fapt, teritoriul rus.

„Ce este asta, dacă nu implicarea Republicii Federale într-un conflict armat direct cu Federația Rusă? Nu se poate numi altfel”, le-a spus Putin redactorilor șef ai agențiilor de presă străine, într-o discuție cu aceștia care a avut loc în orașul Sankt Petersburg, din nordul Rusiei.

⚡🇷🇺Putin says Taurus missiles, if supplied to Ukraine, could only be operated by German soldiers.



'What is that if not dragging Germany into DIRECT armed conflict with Russia?'



'If Federal Republic makes such a choice, we will have to 'deal with it' pic.twitter.com/duDbVo6QZ6