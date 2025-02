VIDEO Radu Jude, protest politic împotriva lui Donald Trump și Vladimir Putin la Festivalul de Film de la Berlin. Ce a scris regizorul sub portretul oficial

„Fuck Putin + Trump” a scris regizorul Radu Jude pe afișul cu fotografia sa de la Festivalul Internațional de Film de la Berlin. Întrebat de HotNews.ro, despre gestul său, Radu Jude a subliniat că a vrut să transmită un mesaj în condiții în care Europa și România sunt „într-un pericol foarte mare ca acești doi demenți să distrugă o pace oricum fragilă”.

Filmarea a fost publicată pe un cont din TikTok. Pe ea se poate observa cum regizorul ia un marcăr negru și scrie „Fuck Putin + Trump” sub poza, în dreptul numelui filmului „Kontinental 25” cu care concurează pentru a obţine un al doilea Urs de Aur după ce a câştigat premiul cel mare în urmă cu patru ani.

„Da, am scris. De ce nu?!”, spune Radu Jude, contactat de HotNews.ro pentru a vedea care a fost motivația din spatele mesajului transmis. „E o practică aici, la festival, ca artiștii invitați, regizori, actori să își semneze aceste portrete. M-am gândit că pot zice și altceva decât propria semnătură și mesajul este foarte direct și foarte clar”.

El a subliniat că mesajul are legătură cu contextul internațional actual și cu negocierile dintre SUA și Rusia.

„E evident că toată Europa, dacă nu toată lumea și cu siguranță România, este într-un pericol foarte mare ca acești doi demenți să distrugă o pace oricum fragilă. Dacă discutăm de Ucraina, e un risc foarte mare ca Ucraina să fie deja abandonată Rusiei”, a adăugat regizorul.

Radu Jude concurează pentru „Ursul de Aur”

Radu Jude a revenit, miercuri, la Festivalul de Film de la Berlin cu „Kontinental ’25”, un film despre criza morală a unui executor judecătoresc, care marchează încercarea regizorului român de a obţine un al doilea premiu „Ursul de Aur”, pe care l-a mai obținut în urmă cu patru ani cu comedia neagră „Bad Luck Banging or Loony Porn” („Babardeală cu bucluc sau porno balamuc”).

„Kontinental ’25” se bazează pe un articol din presă citit de Jude despre o femeie executor judecătoresc care se simte vinovată după ce evacuează o persoană care ulterior se sinucide.

„Kontinental ’25” este unul dintre cele 19 filme care concurează pentru premiul cel mare al festivalului din acest an, alte filme participante fiind „Blue Moon” al regizorului american Richard Linklater și „What Does that Nature Say to You” al cineastului sud-coreean Hong Sangsoo.