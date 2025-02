Regizorul Radu Jude țintește al doilea Urs de Aur cu filmul „Kontinental ’25”

Radu Jude a revenit, miercuri, la Festivalul de Film de la Berlin cu „Kontinental ’25”, un film despre criza morală a unui executor judecătoresc, care marchează încercarea regizorului român de a obţine un al doilea Urs de Aur după ce a câştigat premiul cel mare în urmă cu patru ani, scrie Reuters.

„Kontinental ’25” se bazează pe un articol din presă citit de Jude despre o femeie executor judecătoresc care se simte vinovată după ce evacuează o persoană care ulterior se sinucide, a declarat regizorul jurnaliştilor, miercuri, la premiera de la Berlinale Palast.

Reacția executorului judecătoresc „m-a frapat în același timp ca fiind extrem de emoționantă și extrem de discutabilă”, deoarece a simți așa ceva după faptă ar putea fi considerat ipocrit, a spus el.

Filmul se concentrează pe criza morală resimțită de executorul judecătoresc, interpretat de actorul român Eszter Tompa, în urma incidentului.

„De fapt, urăsc filmele despre crize morale. Sunt mai interesat de aspectul material al cinematografiei, dar aici este interesant pentru că este deplasat”, a spus regizorul.

Jude a câștigat premiul cel mare al festivalului în 2021 cu comedia neagră „Bad Luck Banging or Loony Porn” („Babardeală cu bucluc sau porno balamuc”).

Doar regizorul Ang Lee, născut în Taiwan și câștigător al premiului Oscar, a câștigat până acum două premii Ursul de Aur, pentru „The Wedding Banquet” în 1993 și cu „Sense and Sensibility” în 1996, notează Reuters.

„Kontinental ’25” este unul dintre cele 19 filme care concurează pentru premiul cel mare al festivalului din acest an, alte filme participante fiind „Blue Moon” al regizorului american Richard Linklater și „What Does that Nature Say to You” al cineastului sud-coreean Hong Sangsoo.