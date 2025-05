VIDEO Rafael Nadal s-a întors la Roland Garros. Și nu singur! „Regele zgurii”, omagiat la turneul de mare șlem unde a triumfat de 14 ori

Marele tenismen spaniol Rafael Nadal a revenit la Roland Garros, turneul său de suflet, unde a scris istorie, de data această fără racheta de tenis. Organizatorii competiției de Mare Șlem au organizat duminică o ceremonie pe terenul central Philippe-Chatrier, pentru a-l omagia pe marele lor campion. O ceremonie oficială de retragere din tenis a „Regelui zgurii”.

„Rafa” este cel mai titrat jucător din istoria turneului de la Roland Garros, cu 14 trofee adunate în 19 participări.

Iar la exact 20 de ani și două zile de la întâiul meci jucat în carieră la Roland Garros, el a pășit din nou Philippe-Chatrier, duminică după-amiază, în prima zi a ediției din acest an, pentru a fi omagiat pentru performanțele sale la turneul parizian.

Prezenți la ceremonie, pentru a-l celebra pe „Regelui zgurii”, au fost alți trei mari campioni și rivali – sârbul Novak Djokovic, elvețianul Roger Federer și britanicul Andy Murray.

Spaniolul a ținut un discurs emoționant în fața unei arene pline ochi, relatează Golazo.ro. „Mulțumesc, Franța. Mulțumesc, Paris. Mi-ați oferit emoții pe care niciodată nu le-aș fi imaginat. M-ați făcut să mă simt foarte apreciat. Mi-ați dăruit, ca încheiere a carierei mele, să preiau torța olimpică din mâinile lui Zizou (Zidane). Nu voi mai putea juca niciodată în fața voastră, dar inima și amintirile mele vor fi mereu unite cu voi”, le-a transmis el.

Nadal a fost surprins în lacrimi în timp ce urmărea un videoclip cu momente importante din cariera sa la Roland Garros.

Rafael Nadal (38 ani), care a câștigat de 14 ori Openul Franței, s-a retras din activitate în noiembrie anul trecut.

Organizatorii au confirmat, săptămâna trecută, că festivitatea va fi ținută pe Terenul „Philippe-Chatrier”, în prima zi a turneului, duminică 25 mai, după încheierea meciurilor.

„Rafa a fost foarte clar cu mine: vrea ceva simplu, după chipul său. Nu-i place să fie în centrul atenției. Va fi deci un moment sincer, autentic, inevitabil încărcat de emoție, aici, la Roland Garros, turneul său de suflet”, a spus Amelie Mauresmo, directoarea turneului din capitala Franței.

Legendary moment with the legends of the game @rogerfederer @DjokerNole @andy_murray 🥹#RolandGarros @RafaelNadal pic.twitter.com/kfnQFIWFsS