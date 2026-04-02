VIDEO Rafinărie din Rusia aflată la 1.300 kilometri de granița cu Ucraina, în flăcări după un atac cu drone

Un incendiu a izbucnit la o rafinărie petrolieră din Ufa, capitala Republicii Bașkortostan (Bașchiria) din Rusia, în urma unui atac cu drone în noaptea de miercuri spre joi, scrie Ukrainska Pravda.

Șeful Republicii Bașkortostan, Radiy Kabirov, a declarat că a fost desfășurat un atac cu drone asupra orașului Ufa.

„Mai multe drone au fost doborâte în timp ce se apropiau de rafinăriile de petrol, resturile uneia dintre ele au căzut într-o zonă industrială, nu există victime. Operațiunile de stingere a incendiului sunt în curs de desfășurare la fața locului”, a spus el.

O altă dronă a lovit un bloc de locuit, dar nu au fost raportați răniți, a mai afirmat Kabirov.

Ufa este la peste 1.300 de kilometri ce granița Ucraina – Rusia.

Potrivit mai multor canale de Telegram rusești, printre care și Astra, care a publicat și imagini, la rafinăria din Ufa a apărut un incendiu de proporții, cu o coloană densă de fum negru vizibilă din diferite părți ale orașului.

Oil refinery hit in Ufa, Bashkiria pic.twitter.com/YROpIn1viM — big ben (@alternative_war) April 2, 2026

🇺🇦⚡🇷🇺 Ukrainian long-range suicide drones have struck the oil refinery in Ufa, nearly 1300 km away from the frontlines. pic.twitter.com/fHiWdGR9BF — Geo News (@GeoTienou) April 2, 2026

Noul atac vine în cadrul a ceea ce pare o campanie ucraineană intensificată asupra obiectivelor energetice rusești, în special rafinării și porturi-cheie pentru exporturile de hidrocarburi ale Moscovei.