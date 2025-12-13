VIDEO Ratonul devenit viral după ce a fost găsit beat într-un magazin din SUA, suspectat și de alte infracțiuni / „Este a treia spargere pe care a comis-o”

Imaginile cu un raton care a pătruns într-un magazin de băuturi alcoolice din Virginia, SUA, în weekendul de Ziua Recunoștinței, au făcut înconjurul lumii. Acum, micul „panda gunoier” este suspectat de o serie mai amplă de „lovituri”, spun autorităţile locale, citate de BBC.

Un ofițer de control al animalelor din comitatul Hanover crede că același raton găsit beat și leșinat în toaleta magazinului băuturi alcoolice, ar fi intrat și într-o sală de karate din apropiere, iar la un moment dat ar fi ajuns chiar și în sediul Departamentului pentru Permise Auto (DMV).

„Se presupune că aceasta este a treia spargere pe care a comis-o”, a declarat ofițerul Samantha Martin, joi, în cadrul podcastului oficial al administraţiei comitatului, Hear in Hanover. „A fost în sala de karate. Cred că a intrat în DMV [și] a mâncat din gustările lor”, a mai spus Martin.

Ulterior, ofițerul a adăugat că există posibilitatea ca spargerile anterioare să fi fost comise de un alt raton, însă autorităţile l-au identificat pe el drept principalul suspect.

Ratonul din magazinul de băuturi alcoolice din Virginia a devenit cunoscut în toată lumea după ce imaginile cu el au fost distribuite masiv pe rețelele de socializare.

Raccoon got drunk as a skunk ! Found passed out in liquor store bathroom after a B&E and helping itself to scotch and whisky pic.twitter.com/Ge1eWOr9jG — Orin Ulysses Rascal (@ourascal) December 3, 2025

El a fost poreclit „panda-ul distrus” de către autoritățile locale care au au început să vândă tricouri cu micul animăluț. Astfel, s-au strâns până vineri 207.000 de dolari, bani care vor fi folosiţi pentru renovarea adăpostului de animale şi extinderea capacităţii acestuia.