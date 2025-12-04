FOTO/VIDEO Un raton care s-a îmbătat criță a fost găsit leșinat în toaleta unui magazin de băuturi alcoolice
Un raton aventuros a pătruns într-un magazin de băuturi alcoolice din Virginia, SUA, în weekendul de Ziua Recunoștinței și a început să bea, pentru ca apoi să leșine pe podeaua toaletei magazinului.
După câteva ore de somn și „fără semne de rănire”, animalul a fost eliberat în sălbăticie, „sperându-se faptul că a învățat” din greșeala lui, a transmis un adăpost pentru animale care a recuperat ratonul aflat în stare de ebrietate din magazinul de băuturi alcoolice, scrie joi France 24.
Hoțul „mascat” a pătruns în magazinul de băuturi alcoolice din Virginia, care era închis, sâmbătă dimineața devreme, și a ajuns la raftul de jos, unde erau depozitate scotch-ul și whisky-ul. Ratonul s-a dovedit a fi mai degrabă o amenințare: sticlele au fost sparte, o placă de tavan s-a prăbușit și alcoolul s-a vărsat pe podea.
În cursul dimineții, un angajat al magazinului de băuturi alcoolice din zona Ashland, Virginia, l-a găsit pe micul bandit leșinat pe podeaua din baie, la sfârșitul escapadei lui alcoolice.
„Personal, îmi plac ratonii”, a spus Samantha Martin, o agentă care lucrează la controlul local al animalelor. „Sunt niște creaturi amuzante. A căzut printr-una dintre plăcile de tavan și a început să se dezlănțuie, bând tot ce a găsit”, a precizat ea.
Martin a mai spus că a dus ratonul înapoi la adăpostul pentru animale și că s-a amuzat destul de mult pe drum. „O altă zi din viața unui ofițer de control al animalelor, cred”, a spus ea.
Agenția pentru Protecția și Adăpostirea Animalelor din Comitatul Hanover a felicitat-o pe Martin pentru modul în care a gestionat „spargerea” dată la magazin și a confirmat că ratonul își revenise.
„După câteva ore de somn și fără semne de rănire (în afară de o eventuală mahmureală și alegeri proaste în viață), a fost eliberat în siguranță înapoi în sălbăticie, noi sperând că a învățat că spargerea și intrarea prin efracție nu sunt soluția”, a precizat agenția.
